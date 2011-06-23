Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Общайся на MMGP - стань богаче!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 400,974 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

В Китае ввели контроль государства за биржами криптовалют

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 17:17
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 16:57
#1
Любитель
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Возраст: 64
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 12.01.2016
Сообщений: 142
Благодарностей: 9
КП: 0.090
В Китае ввели контроль государства за биржами криптовалют
13:55, 9 февраля 2017

Народный банк Китая (Центробанк страны) обязал биржы криптовалют соблюдать все правила валютного контроля и борьбы с отмыванием денег. В случае нарушения этих правил торговые площадки будут закрыты. Об этом сообщает "Интерфакс".

Если в среду биткойн отреагировал падением на сообщения об интересе китайских регуляторов к криптовалютам, то в четверг, когда позиция НБК прояснилась, его курс поднялся на 2,1%, сообщает Интерфакс.

За последние 12 месяцев биткойн подорожал более чем на 120%, поскольку инвесторы скупали его в том числе в качестве защиты от ослабления юаня.

При этом власти КНР опасались, что биткойн можно использовать для вывода капитала из Китая в обход мер валютного контроля. По оценке Chainanalysis, с помощью биткойнов в 2016 году из Китая было выведено $2 млрд.

Источник: https://strana.ua/news/54839-v-kitae...ptovalyut.html
NikofAlex на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 17:17
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Киви ввели комиссию Stepakip Qiwi 21 04.12.2016 22:48
В Европе ужесточат контроль за биржами криптовалют leovit Новости криптовалют 1 05.02.2016 01:26
Жизнь без государства Alex077 Новости в мире финансов и инвестиций 19 19.11.2015 20:10
Intgz.com - МЛМ от Государства Олег Колчаков Список проблемных/неактивных/закрытых программ 11 13.12.2014 02:19
Работник(рерайтер) на постоянку, удаленку - работа с биржами seoinvestorrr Другая работа/сервис 8 23.06.2011 09:02

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Angelika78
Филиппины: Страховая компания "Рhilippine Prudential"
От Angelika78 в разделе «Страховые компании»
Аватар UNTRUSTED
King-ways.biz - King Ways Investment
От UNTRUSTED в разделе «HYIP от 61% в месяц»
Аватара нет
Как моментально обменять Qiwi на Сбер ?
От Влад Лейсов в разделе «Курилка»
Аватар mokin35
Динамика развития Китайской экономики
От mokin35 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Анна Чернобай
Биржевой курс доллара впервые с начала августа достиг 66 руб
От Анна Чернобай в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Ilya-zu
Вопрос по Вордпрессу
От Ilya-zu в разделе «HTML & Веб-Дизайн»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube