В Китае ввели контроль государства за биржами криптовалют

13:55, 9 февраля 2017
Народный банк Китая (Центробанк страны) обязал биржы криптовалют соблюдать все правила валютного контроля и борьбы с отмыванием денег. В случае нарушения этих правил торговые площадки будут закрыты. Об этом сообщает "Интерфакс".
Если в среду биткойн отреагировал падением на сообщения об интересе китайских регуляторов к криптовалютам, то в четверг, когда позиция НБК прояснилась, его курс поднялся на 2,1%, сообщает Интерфакс.
За последние 12 месяцев биткойн подорожал более чем на 120%, поскольку инвесторы скупали его в том числе в качестве защиты от ослабления юаня.
При этом власти КНР опасались, что биткойн можно использовать для вывода капитала из Китая в обход мер валютного контроля. По оценке Chainanalysis, с помощью биткойнов в 2016 году из Китая было выведено $2 млрд.
Источник: https://strana.ua/news/54839-v-kitae...ptovalyut.html