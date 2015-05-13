Стартап Tenka Labs привлек $2.1 млн. для своих умных игрушек на основе LEGO

Стартап Tenka Labs, расположенный Саусалито (штат Калифорнии) привлёк $2.1 миллиона финансирования для своих умных игрушек на основе LEGO
Инвесторы не были названы. Tenka Labs использует привлечённые средства для производства новых игрушек и расширения бизнеса в целом.
Стартап образовали бывшие педагоги Нейт Макдональд и Джон Шустер в 2016 году.
Tenka Labs разработал небольшие LEGO-блоки, которые работают как детали микросхем, которую в последствии можно использовать как инженерно-технический проект**
На сегодняшний день есть 3 игрушки: аккумулятор, мотор и свет (для создания автомобиля).
P.S. По данным с официального сайта, комплект будет стоить 150$ без учёта доставки.
**Tenka Labs даёт понять детям и студентам, как работает инженерия, чтобы с лёгкостью можно было начать строить более сложные предметы.
Перевод специально для MMGP.RU