Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 16:36
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 29.01.2015
Сообщений: 13,170
Благодарностей: 71
КП: 0.052
deposit-up.com - Deposit-Up
Я не админ!
Старт проекта 09.02.2017




О Проекте!

Цитата:
Чем же занимается коллектив проекта DEPOSIT UP
DEPOSIT UP — эксперт на финансовых рынках. Мы знаем как успешно торговать на разнице курсов валют, цен золота, нефти, акций и других финансовых инструментов. Специалисты компании поддерживают статус экспертов, проводят авторскую аналитику, компетентные прогнозы развития финансовых рынков. Инвестиции в мировые финансовые рынки — один из самых выгодных и проверенных временем способов вложения средств с целью получения прибыли. Фондовые рынки — важнейшая часть мировой финансовой системы. Для частного инвестора они могут представлять собой источник как дополнительного, так и постоянного дохода, в зависимости от личных предпочтений инвестора и суммы его капитала. Вместе с DEPOSIT UP Вы можете выгодно инвестировать средства и увеличить свой капитал, не занимаясь торговлей на финансовых рынках лично. Вместо Вас это будут делать профессиональные трейдеры партнёрских проектов DEPOSIT UP, а наша компания поможет Вам выбрать лучших из них.
Главная суть торговли на валютном рынке форекс трейдинг содержится в купле и последующей продаже валюты, которая в силу определенных внешних обстоятельств, наперед просчитанных трейдером рынка, выросли в цене. Следует помнить, что валютные курсы изменяются практически каждую секунду под воздействием спроса и предложения на данную валюту конкретного государства со стороны банков, финансовых организаций, а также простых людей, которые продают и покупают валюту в обменных пунктах. Тем самым каждый, кто продает или покупает валюту вне зависимости знает он что такое форекс трейдинг или нет, является его участником и в какой-то мере влияет на курс. Также на изменение курсов влияют макроэкономические, политические факторы и значимые события, которые происходят в мире.
Тарифные планы:


Доходность системы 190% за 30 дней. Ежедневные начисления процентов.
Сумма вклада от 1 до 15000 USD.

Тип выплат:автомат
Платежные системы:QIWI, Яндекс деньги, Perfect Money, Nixmoney, PAYEER
Минимальная сумма для открытия депозита составляет 1 доллар.
Максимальная сумма в свою очередь не может превышать 15000 долларов.
Минимальная для заказа выплаты сумма, составляет 0.1 USD.
Языки:русский,английский
Реферальный бонус: 7%-3%-2%-1%



Наш вклад :


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Старый Сегодня, 17:03
#2
Мастер
 
Имя: Серега
Пол: Мужской
Адрес: Россия
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 30.01.2014
Сообщений: 2,613
Благодарностей: 771
КП: 0.458
Re: deposit-up.com - Deposit-Up
Ну не считая техники, ТСа и бабкиного диза, вполне приемлемо для кишлака. Правда с платежками перебор. Ну и не понятно, сколько в день процентов
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