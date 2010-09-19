На Indiegogo запустили сбор средств на роботизированную руку для домашнего применения

Стартап Ufactory начал сбор денег на краудфандинговой платформе Indiegogo для изготовления настольных вариантов роборук-манипуляторов, которые предусмотрены для домашнего использования. О данном событии написало издание TechCrunch.
Проект Ufactory предоставляет на выбор два настольных варианта роботизированных рук uArm Swift, а также Swift Pro, каждая из них станет доступной по довольно небольшой цене. Основная модификация Swift ориентирована на начинающих пользователей. Что касается другой модели Swift Pro, то она может осуществлять более сложные задачи, в том числе рисование, 3D-печать и даже способна делать точную лазерную гравировку.
Оба указанных варианта способны передвигаться по четырем осям, приподнимать груз массой до полукилограмма и функционировать на расстоянии от 5 до 32 см. Чтобы эффективно осуществлять манипуляции различными предметами, роботизированные руки оснащены присосками, а также специальными захватами и держателями.
Данные роборуки предоставляются с открытым кодом, поскольку Ufactory дает возможность программистам дополнительно разрабатывать свой собственный софт с помощью программного языка Blockly. Команды можно передавать роботизированному устройству посредством USB или Bluetooth 4.0. При этом роботом можно управлять используя компьютер либо с помощью мобильного софта uArm Play. Кроме того, имеется и ручной вариант управления, позволяющий физически руководить роборукой для выполнения разнообразных задач.
Цена на роботизированные руки на краудфандинговой платформе колеблется от 209 долларов до 1559 долларов.
По материалам rb.ru
https://text.ru/antiplagiat/589c5e76d60ae