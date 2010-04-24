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Agent.ai привлёк $2.7 млн для создания "умного помощника" для клиентского сервиса

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Agent.ai привлёк $2.7 млн для создания "умного помощника" для клиентского сервиса


Американский стартап Agent.ai привлёк 2,7 млн долл. США финансирования на продвижение своей платформы, которая позволяет сотрудникам служб клиентской поддержки разных компаний, обучать сервис использующий искусственный интеллект ответам клиентам, при их обращении на "горячую линию" со своими проблемами.

Стартап из Калифорнии Sunnyvale признает, что сейчас рынок приложений для обмена сообщениями в качестве взаимодействующего канала обслуживания клиентов растёт быстрыми темпами. Но в то же время, когда такой обмен сообщениями может быть эффективным и несинхронным, то большинство приложений и веб-сайтов предоставляют клиентам низкое качество обслуживания и не могут легко интегрировать службы обмена сообщениями или своих ботов в их существующую инфраструктуру. Вот поэтому Agent.ai и развивает свою платформу, чтобы помочь решить эту проблему.

Финансирование этого проекта идёт от целого ряда отдельных бизнес-ангелов, включая Дэвид Джао (David Zhao из Evie Labs, ZumoDrive), Этан Давидофф (Ethan Davidoff из RiskIQ, Mixrzank), Дейв Лью (David Liu из Bowers & Willkins, Jefferies), а также от соучредителя и Генерального директора Ageny.ai г-на Фреда Хсу (Fred Hsu / Manage.com, Oversee.net). Этот раунд посевного финансирования позволит ускорить технологическое развитие платформы Agent.ai и кроме того, средства пойдут на адаптацию и найм новых сотрудников в отдел продаж, чтобы удовлетворить растущие запросы клиентов в 2017 году.

Стоит отметить, что действующие в настоящее время бот-решения на основе обмена сообщениями довольно часто не в состоянии предоставить человекоподобные, индивидуальные ответы на поступающие запросы поскольку они даются по заранее заложенным в них моделям.

Приложение же Agent.ai может быть использовано пользователем либо в качестве цельного блока сервиса, который управляет взаимоотношениями с клиентами или же в качестве такого своеобразного сервисного слоя, который устанавливается уже поверх использующихся каналов и систем компаний, как например, такие существующие сервисы как: Salesforce, Zendesk, Facebook Messenger или Slack.

Платформа Agent.ai для отбора запросов клиентов и извлечения контекста проводимого сеанса общения, использует аналитику на основе обмена сообщениями, когда наиболее актуальная информация набирается сотрудниками такого сервиса вручную, во время бесед с клиентами, что в результате даёт более качественное решение на полученный запрос. И уже после этого, движок платформы Agent.ai автоматически и постепенно подключает искусственный интеллект (ИИ), производя его обучение из наиболее верного источника: ответов на запросы собственных агентов компании.

Процесс автоматического обучения ИИ проходит через 3 этапа: и первый этап включает в себя пассивный мониторинг движком ИИ записей агента заносимых в информационную базу компании, поскольку таким образом ИИ обучается предлагать и воспроизводить лучшие ответы агентов.

Название второму этапа можно дать как: "умный помощник агенту". Помощник предлагает соответствующие ответы на поступившие вопросы клиентов: и они основаны на предыдущем взаимодействии клиента и агента, предыдущих решений по тикету, информации из базы знаний компании, FAQ (часто задаваемых вопросах), а также информациии по событиям приложения пользователя. В этот момент сами агенты (люди работающие с этим приложением) могут принять, изменить или отклонить предложение от ИИ, которое в дальнейшем помогает системе обучаться быстрее.

По мере того, как эта система становится более увереннее в своих ответах, агенты могут переключить её в режим автопилота. И уже в режиме автопилота будут обрабатываться все рутинные вопросы для того, чтобы сами агенты могли сосредоточиться на своих ответах на более сложные запросы. Если же не будет возможности легко решить вопрос, то поступивший тикет будет автоматически и незаметно для клиента обработан живым агентом. Но по словам г-на Хсу автопилот не является полной заменой живых агентов на "горячей линии". Скорее, это такое дополнение к живым сотрудникам.

Эта компания начала свою работу в октябре 2016 года и она уже имеет в своей базе сотни клиентов и продолжает добавлять новые функции на свою платформу, которая усилена поддержкой клиентов с помощью искусственного интеллекта.

"Данное финансирование позволит нанять новый персонал в нашу команду и запустить в эксплуатацию платформу Agent.ai для нашего основного потока клиентов", такое заявление сделал г-н Хсу. "Сейчас, когда в мейнстрим всё больше входит обмен сообщениями как основа обслуживания клиентов, то такая платформа как Agent.ai воплощает в себе лучшее из CRM-систем и из машинного обучения ботов. Наша система создана для того, чтобы накапливать данные о клиентах и о событиях в одном месте, что позволяет давать более мощные и точные предложения для компаний. Но в то же время на основе автоматического обучения эта система учится и воспроизводит ответы живых агентов, что позволяет во много раз увеличить эффективность сервисов клиентского обслуживания компаний".

Сервис Agent.ai в настоящее время доступен к сотрудничеству. Сейчас компании смогут отправить свои первые 5000 ежемесячных сообщений на бесплатной основе. После первого месяца компании смогут продолжить пользоваться сервисом, платя за каждое сообщение 5 центов при общении по любому из каналов связи. Такая модель работы "по факту" повышает экономическую гибкость компании и экономит ей средства. Планы компании также доступны в сети.

Перевод специально для mmgp.ru источник

https://text.ru/antiplagiat/589c57d941f3f
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