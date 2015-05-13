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Стартап WelbeHealth привлек $15 млн. для сервиса по уходу за пожилыми людьми

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Стартап WelbeHealth привлек $15 млн. для сервиса по уходу за пожилыми людьми



Здравоохранительный Стартап WelbeHealth, расположенный в Менло Парк (штат Калифорния) привлек $15 миллионов финансирования для своего сервиса по комплексному уходу за пожилыми людьми.

Инвестиционный раунд возглавил венчурные фонды F-Prime и 406 Ventures. Благодаря финансированию Джон Лим из F-Prime и Лиам Донохью из 406 Ventures присоединились к совету директоров стартапа. К инвестициям и совету директоров также присоединились Майкл Забкофф, профессор из школы Tuck of Business, экономист здравоохранения Дартмутского колледжа Адам Грофф, главный из Bayada Home Health.

WelbeHealth нацелен использовать привлечённые средства для развития первоначального бизнеса и для поиска новых идей.

Стартап основал Si France (сейчас генеральный директор) в 2016 году. WelbeHealth обеспечивает полноценный уход за пожилыми людьми, начиная от посещения врача на дом и заканчивая интенсивная терапия для тяжелобольных пациентов. WelbeHealth сейчас будет готовится к запуску новых видов услуг, включая новую программу “Комплексного ухода”.

Также напомню, что, WelbeHealth уже пытался привлечь осенью 2016 года инвестиции, но местные бизнес-ангелы не видели большой перспективы стартапа.


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Метки
новости, привлечение инвестиций, стартап, финансирование стартапа
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