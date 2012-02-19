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Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Сервис создания стратегий и автоматизации ставок на футбол

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Обсуждение стратегий и систем игры в букмекерских конторах, а также различных прогнозов. Заработок в интернете с помощью арбитражных операций.
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 15:36
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Ставки на спорт
Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 64
Благодарностей: 10
КП: 0.000
Сервис создания стратегий и автоматизации ставок на футбол
Здравствуйте.
Я уже как-то анонсировал появление своего сервиса на форуме и, наконец, после бета-тестирования он начинает свою работу.

Сразу предупреждаю, что сервис закрытый и регистрация только по инвайтам. Для их получения пишите в ЛС. В моих планах собрать группу профессиональных игроков и работать уже дальше, опираясь на их пожелания. Под профессиональными игроками я понимаю тех, кто готов зарабатывать только ставками, кто умеет формализовать и алгоритмизировать свое понимание футбола и кто понимает преимущества, которые предоставляет мой сервис и готов за это платить.
Для теста всех возможностей сервиса предоставляется бесплатный триальный период на месяц.

На данный момент реализованы следующие функции:

1. Конструктор стратегий. Очень простой в использовании, позволяющий спроектировать стратегии любой сложности как доматчевые так и в лайве. От самых простых, типа: ставим на команду 1 при кэфе закрытия на ее победу от 1.9 до 2.2 при падении кэфа открытия на 0.15 относительно кэфа закрытия и при количестве побед не меньше 2-х в последних 3-х матчах до сложнейших, учитывающих более 50-ти статистических параметров доматчевых (победы/поражения, забитые/пропущенные голы и тд), в лайве (удары, опасные атаки, угловые, оффсайды и тд) и движения линий (кэф закрытия/открытия, актуальные кэфы прематч и в лайве).

2. Автоматические ставки ботом. По созданной стратегии есть возможность автоматического проставления ставок как в демо-режиме (находятся реальные матчи, берется реальная статистика и коэффициенты, расчитывается сумма ставки, но ставка ставится только внутри нашей системы и виртуальными деньгами) так и на реальные ставки в брокере Vodds. Это дает возможность ставить по наилучшему коэффициенту на момент ставки среди 6-8 профессиональных контор. Таким образом маржа снижается до 1-1,5%.
Нажмите на изображение для увеличения Название: 09-02-2017 15-35-39.png Просмотров: 0 Размер: 168.8 Кб ID: 178565

3. Ретроанализ стратегий. Ретроанализ - это прогон вашей стратегии по историческим данным. Теперь не надо будет терпеливо ждать и набирать дистанцию ставок для проверки своей стратегии. Создаем стратегию, в один клик проверяем ее на исторических данных и сразу понимаем прибыльная она или убыточная. На данный момент доступна статистика за последние 2,5 месяца, но мы постоянно будем увеличивать этот интервал.
Нажмите на изображение для увеличения Название: 03-02-2017 01-24-56777.png Просмотров: 0 Размер: 105.2 Кб ID: 178566

Если у вас есть какие-то вопросы, можете задать их в этой теме.
YellowBrick на форуме  
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