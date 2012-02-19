YellowBrick Интересующийся

Пол: Мужской Инвестирую в: Ставки на спорт Регистрация: 20.07.2015 Сообщений: 64 Благодарностей: 10 КП: 0.000

Сервис создания стратегий и автоматизации ставок на футбол

Я уже как-то анонсировал появление своего сервиса на форуме и, наконец, после бета-тестирования он начинает свою работу.



Сразу предупреждаю, что сервис закрытый и регистрация только по инвайтам. Для их получения пишите в ЛС. В моих планах собрать группу профессиональных игроков и работать уже дальше, опираясь на их пожелания. Под профессиональными игроками я понимаю тех, кто готов зарабатывать только ставками, кто умеет формализовать и алгоритмизировать свое понимание футбола и кто понимает преимущества, которые предоставляет мой сервис и готов за это платить.

Для теста всех возможностей сервиса предоставляется бесплатный триальный период на месяц.



На данный момент реализованы следующие функции:



1. Конструктор стратегий. Очень простой в использовании, позволяющий спроектировать стратегии любой сложности как доматчевые так и в лайве. От самых простых, типа: ставим на команду 1 при кэфе закрытия на ее победу от 1.9 до 2.2 при падении кэфа открытия на 0.15 относительно кэфа закрытия и при количестве побед не меньше 2-х в последних 3-х матчах до сложнейших, учитывающих более 50-ти статистических параметров доматчевых (победы/поражения, забитые/пропущенные голы и тд), в лайве (удары, опасные атаки, угловые, оффсайды и тд) и движения линий (кэф закрытия/открытия, актуальные кэфы прематч и в лайве).



2. Автоматические ставки ботом. По созданной стратегии есть возможность автоматического проставления ставок как в демо-режиме (находятся реальные матчи, берется реальная статистика и коэффициенты, расчитывается сумма ставки, но ставка ставится только внутри нашей системы и виртуальными деньгами) так и на реальные ставки в брокере Vodds. Это дает возможность ставить по наилучшему коэффициенту на момент ставки среди 6-8 профессиональных контор. Таким образом маржа снижается до 1-1,5%.





3. Ретроанализ стратегий. Ретроанализ - это прогон вашей стратегии по историческим данным. Теперь не надо будет терпеливо ждать и набирать дистанцию ставок для проверки своей стратегии. Создаем стратегию, в один клик проверяем ее на исторических данных и сразу понимаем прибыльная она или убыточная. На данный момент доступна статистика за последние 2,5 месяца, но мы постоянно будем увеличивать этот интервал.





Если у вас есть какие-то вопросы, можете задать их в этой теме. Здравствуйте.Я уже как-то анонсировал появление своего сервиса на форуме и, наконец, после бета-тестирования он начинает свою работу.Сразу предупреждаю, что сервис закрытый и регистрация только по инвайтам. Для их получения пишите в ЛС. В моих планах собрать группу профессиональных игроков и работать уже дальше, опираясь на их пожелания. Под профессиональными игроками я понимаю тех, кто готов зарабатывать только ставками, кто умеет формализовать и алгоритмизировать свое понимание футбола и кто понимает преимущества, которые предоставляет мой сервис и готов за это платить.Для теста всех возможностей сервиса предоставляется бесплатный триальный период на месяц.На данный момент реализованы следующие функции:1. Конструктор стратегий. Очень простой в использовании, позволяющий спроектировать стратегии любой сложности как доматчевые так и в лайве. От самых простых, типа: ставим на команду 1 при кэфе закрытия на ее победу от 1.9 до 2.2 при падении кэфа открытия на 0.15 относительно кэфа закрытия и при количестве побед не меньше 2-х в последних 3-х матчах до сложнейших, учитывающих более 50-ти статистических параметров доматчевых (победы/поражения, забитые/пропущенные голы и тд), в лайве (удары, опасные атаки, угловые, оффсайды и тд) и движения линий (кэф закрытия/открытия, актуальные кэфы прематч и в лайве).2. Автоматические ставки ботом. По созданной стратегии есть возможность автоматического проставления ставок как в демо-режиме (находятся реальные матчи, берется реальная статистика и коэффициенты, расчитывается сумма ставки, но ставка ставится только внутри нашей системы и виртуальными деньгами) так и на реальные ставки в брокере Vodds. Это дает возможность ставить по наилучшему коэффициенту на момент ставки среди 6-8 профессиональных контор. Таким образом маржа снижается до 1-1,5%.3. Ретроанализ стратегий. Ретроанализ - это прогон вашей стратегии по историческим данным. Теперь не надо будет терпеливо ждать и набирать дистанцию ставок для проверки своей стратегии. Создаем стратегию, в один клик проверяем ее на исторических данных и сразу понимаем прибыльная она или убыточная. На данный момент доступна статистика за последние 2,5 месяца, но мы постоянно будем увеличивать этот интервал.Если у вас есть какие-то вопросы, можете задать их в этой теме.