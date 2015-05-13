Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Общайся на MMGP - стань богаче!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 400,960 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Стартап Repairly привлек £ 265 тыс. для экспресс-ремонта техники

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 15:45
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 15:32
#1
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 13.05.2015
Сообщений: 12,860
Благодарностей: 1,088
КП: 0.123
Стартап Repairly привлек £ 265 тыс. для экспресс-ремонта техники




Стартап Repairly, расположенный в Лондоне (Англия), привлёк £265 тысяч финансирования для своего сервиса по экспресс-ремонту различной техники.

Инвестиционный раунд возглавили бизнес-ангелы Дэниел Мюррей (генеральный директор компании) Grabble и Ричард Плит (маркетолог Google).

Repairly нацелена использовать привлеченные средства для расширения бизнеса по всему Лондону.

Образовал стартап Фрейзер Уильямс и Ричард Эдвардс в сентябре 2015 года. Repairly занимается ремонтом различной портативной техники (смартфон, планшет, ноутбук, моноблок и т.д.). Люди могут заказать через платформу-онлайн мастера, который приедет в назначенное место и произведёт ремонт за 2 часа и 6 минут (по данным с официального сайта). Repairly не берет плату за вызов мастера и за срочность ремонта.

Также напомню, что стартап в апреле 2016 привлек финансирования от венчурного фонда Liberty Global Ventures, который занимается финансированием различных технологичных стартапов.

Друзья, как Вы считаете: возможно ли отремонтировать смартфон или планшет за 2 часа?
Учитывая то, что сервис занимается ремонтом любой сложности!

Специально для MMGP.RU
Уникальность eTXT
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

|Новости хайп индустрии,повышенные рефбеки и страховки на HyipStat.top|Инвестирую через MONHYIP-лучший рефбек
|Обзор партизана Criaton.com! |Bestinvestor.ru - Подскажет как правильно инвестировать и получить максимальную прибыль!
Последний раз редактировалось Alcest; Сегодня в 15:33. Причина: добавлено изображение
Alcest на форуме  
Ответить
Метки
новости, привлечение инвестиций, стартап, финансирование стартапа
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 15:45
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Российский сервис ремонта машин CarFix привлек $5 млн инвестиций CashToday Новости в мире финансов и инвестиций 2 23.11.2016 01:16
Украинский стартап Lit-Era привлек $50 тыс Tigrenish Политика и экономика 12 16.11.2016 21:15
Российский сервис по заказу ремонта квартир Smetus привлек 15 млн рублей CashToday Новости в мире финансов и инвестиций 14 15.11.2016 13:51
Российский сервис ремонта автомобилей по фиксированным тарифам CarFix привлек €1 млн CashToday Новости в мире финансов и инвестиций 0 06.07.2016 18:32
Стартап Voxel 8 привлек 12 млн $ инвестиций Aliaksandre Новости в мире финансов и инвестиций 0 01.08.2015 01:25

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар deco90
Loveinvest - loveinvest.rifo.net
От deco90 в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар all-hyips
cubefunds - cubefunds.com
От all-hyips в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар nlobp
ООО Предприятие "Акция" - сайта нет
От nlobp в разделе «Каталог Брокеров»
Аватар Ivan Reign
Ifond-ifond.pro - Ifond-ifond
От Ivan Reign в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар VictorSamus
MoneyGram обновил свою онлайн-платформу
От VictorSamus в разделе «Новости платежных систем»
Аватар besenok
Грушевый сад - pear-orchard.biz
От besenok в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube