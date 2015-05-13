Стартап Repairly привлек £ 265 тыс. для экспресс-ремонта техники

Стартап Repairly, расположенный в Лондоне (Англия), привлёк £265 тысяч финансирования для своего сервиса по экспресс-ремонту различной техники.
Инвестиционный раунд возглавили бизнес-ангелы Дэниел Мюррей (генеральный директор компании) Grabble и Ричард Плит (маркетолог Google).
Repairly нацелена использовать привлеченные средства для расширения бизнеса по всему Лондону.
Образовал стартап Фрейзер Уильямс и Ричард Эдвардс в сентябре 2015 года. Repairly занимается ремонтом различной портативной техники (смартфон, планшет, ноутбук, моноблок и т.д.). Люди могут заказать через платформу-онлайн мастера, который приедет в назначенное место и произведёт ремонт за 2 часа и 6 минут (по данным с официального сайта). Repairly не берет плату за вызов мастера и за срочность ремонта.
Также напомню, что стартап в апреле 2016 привлек финансирования от венчурного фонда Liberty Global Ventures, который занимается финансированием различных технологичных стартапов.
Друзья, как Вы считаете: возможно ли отремонтировать смартфон или планшет за 2 часа?
Специально для MMGP.RU
Учитывая то, что сервис занимается ремонтом любой сложности!
Уникальность eTXT