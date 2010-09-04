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Карты Мир станут продуктовыми

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Старый Сегодня, 14:32
#1
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награды Волшебный горшочек 
Карты Мир станут продуктовыми

В России разрабатывают продовольственную программу для малообеспеченных слоев населения.

На базе банковской карты Мир будут созданы электронные продовольственные карточки. По ним нуждающиеся граждане смогут приобрести любые российские продукты питания, кроме алкоголя и табака. В программу в настоящее время включены мясная, молочная, рыбная продукция, овощи и фрукты, яйца и зелень.

Адресная продуктовая помощь предпогагает ежемесячное начисление баллов на карту пользователя. При этом система не будет накопительной. Если до конца месяца покупатель не успеет обналичить бонусные средства – они сгорят.

По предварительным прогнозам, программу обещают запустить до конца года.

Источник.
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Старый Сегодня, 14:41
#2
Любитель
 
Аватар realnotstory
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Кемерово
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 07.09.2016
Сообщений: 468
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Записей в FX-блоге: 6
КП: 0.078
Re: Карты Мир станут продуктовыми
Источник не вызывает доверия, да и как можно будет рассчитываться за продукты, если их не примут магазины? Ведь банки так и не удалось заставить их освоить. Впрочем в нашец стране возможно все
realnotstory вне форума  
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Метки
новости, платежная система
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