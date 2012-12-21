Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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RiseOfBitcoin - riseofbitco.in

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 14:29
#1
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 25.06.2016
Сообщений: 2,368
Благодарностей: 514
КП: 0.000
RiseOfBitcoin - riseofbitco.in
Я не админ!
Старт проекта 09.02.2017

Легенда(google перевод):
Цитата:
Онлайн инвестиционный рынок достаточно мал, и наш опыт в этой области не заканчивается только наша над заработав деньги практики путем инвестирования в HYIP в. Мы являемся командой веб-разработчиков, интернет-инвесторов, менеджеров проектов, активных инвесторов в высокодоходные проекты и просто риск-любителей, которые были объединены одной идеей - создать инструмент, способный работать с капиталом инвесторов в течение нескольких месяцев и без лишних слов - обеспечение видимых, реальные результаты. Мы считаем, что конфиденциальность каждого пользователя, а также тесная интеграция самых передовых технологий, которые служат для обеспечения денежных потоков должно стать основой развития наших услуг. Простота и доступность является ключевым фактором успеха RiseOfBitcoin в этой враждебной среде "онлайн дохода".

Беспрецедентный уровень безопасности данных пользователя и финансовых операций было достигнуто с помощью уникальной RiseOfBitcoin автоматической платформы, на которой основана система RiseOfBitcoin. До сегодняшнего дня наша платформа была неуязвима. Там нет компьютеров, предпринимаемые до сих пор, которые способны расшифровать шифрование этой платформы.
Тарифные планы:

1% ежечасно в течение 200 часов ROI 200%


Мин.депозит:0.01BTC
Платежная система:Bitcoin
Pеферальная программа:от 10%-20% в зависимости от суммы депозита
Языки:русский,английский
Тип выплат:автомат


Ознакомиться с проектом

Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.
Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на вас.
Я не несу ответственности за ваши решения!

Действует предложение по рефбеку своим рефералам 100% 10% от суммы депозита
Моя реферальная ссылка: https://riseofbitco.in/?referral=19
Моя тема по реф.возврату: http://mmgp.ru/showthread.php?t=4640...1#post11265017.
Мой вклад:0.1BTC Hash
24ceced90dd28da8c3756d5d1cb30bf2407ac4c6ebc3863241 abb55c28fdf207
__________________
BITHOUR - от 0.15% в час 3.6% в день - рефбек 8% от депа
BITMAGNET - 3.6% в день,0.15% в час - рефбек 5% от депа
Последний раз редактировалось davidd; Сегодня в 14:34.
davidd на форуме  
Старый Сегодня, 14:43
#2
Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Дома
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 03.12.2013
Сообщений: 3,290
Благодарностей: 3,306
КП: 0.009
Re: RiseOfBitcoin - riseofbitco.in
РИСКНУ:

−0.0250 BTC

Hash:
10611d1d8e395868ceba47b0854a7a9cbf1b3eeb5acabf4efc f1877af8ae7867
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Сергей Горин вне форума  
Старый Сегодня, 14:52
#3
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 13.01.2017
Сообщений: 46
Благодарностей: 7
КП: 0.000
Re: RiseOfBitcoin - riseofbitco.in
ВОССТАНИЕ БИТКОЙНА, админ явно наигрался в какую то компьютерную игру
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Salmanbro на форуме  
Старый Сегодня, 15:00
#4
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Премиум
 
Аватар OleXar
 
Имя: Олексара
Пол: Женский
Адрес: На берегу моря
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 21.12.2012
Сообщений: 11,216
Благодарностей: 18,435
КП: 0.264

награды Волшебный горшочек 
Re: RiseOfBitcoin - riseofbitco.in
Пощупаю

−0.0100 BTC
Hash
9319c367d3383634988b3dfbc65924e01f1bdb7395ff40cf96 8baf7d2d86dcb8
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OleXar на форуме  
Старый Сегодня, 15:06
#5
Профессионал
 
Пол: Мужской
Регистрация: 16.11.2015
Сообщений: 5,452
Благодарностей: 3,222
КП: 0.073
Re: RiseOfBitcoin - riseofbitco.in
Депозит

You just sent 0.1000 BTC
e1658d5b91674e4f618e24559138afc8bcd835cc0435119919 0c21f5338a896d
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Alexvv11 на форуме  
Старый Сегодня, 15:16
#6
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 25.10.2016
Сообщений: 264
Благодарностей: 25
КП: 0.000
Re: RiseOfBitcoin - riseofbitco.in
Попробуем!
Депозит 0.05 BTC
https://btc.blockr.io/tx/info/21ca4c...27ad9ceb20d874
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NasWay на форуме  
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