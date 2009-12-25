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В Москве обсудят вопросы внедрения блокчейна в банковскую индустрию

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В Москве обсудят вопросы внедрения блокчейна в банковскую индустрию
11 февраля в Москве состоится блокчейн-конференция «Инновационный Блокчейн в банковском секторе», организатором которой выступает Объединение сообществ и организаций Blockchain International.


Участники мероприятия обсудят вопросы использования технологии блокчейн в банковской сфере, процессинг и законность обмена криптовалют на фиатные валюты.

В качестве докладчиков выступят представитель Coinsbank в РФ и СНГ Владислав Сапожников, заместитель директора департамента по инновациям АКБ «РосЕвроБанк» Александр Васильев и представитель BTCFinance Станислав Крамаров.

Место проведения конференции: Москва, Павелецкая набережная 2, стр.18. Вход свободный при условии предварительной регистрации. Онлайн-трансляция конференции будет вестись на официальном YouTube-канале мероприятия.

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Метки
конференция, криптовалюты, москва, технология блокчейн
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