В Москве обсудят вопросы внедрения блокчейна в банковскую индустрию

11 февраля в Москве состоится блокчейн-конференция «Инновационный Блокчейн в банковском секторе», организатором которой выступает Объединение сообществ и организаций Blockchain International.
Участники мероприятия обсудят вопросы использования технологии блокчейн в банковской сфере, процессинг и законность обмена криптовалют на фиатные валюты.
В качестве докладчиков выступят представитель Coinsbank в РФ и СНГ Владислав Сапожников, заместитель директора департамента по инновациям АКБ «РосЕвроБанк» Александр Васильев и представитель BTCFinance Станислав Крамаров.
Место проведения конференции: Москва, Павелецкая набережная 2, стр.18. Вход свободный при условии предварительной регистрации. Онлайн-трансляция конференции будет вестись на официальном YouTube-канале мероприятия.
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