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Центробанк Китая вынес предупреждение местным криптовалютным биржам

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Центробанк Китая вынес предупреждение местным криптовалютным биржам

Народный банк Китая опубликовал официальное заявление, в котором сообщается о вынесении предупреждения девяти криптовалютным компаниям страны.

Данное заявление подтвердило информацию о закрытой встрече с руководством китайских криптовалютных бирж, появившуюся 7 февраля. Особое внимание в заявлении обращено на то, что центробанком был выпущен ряд директив, обязывающих криптовалютные биржи придерживаться законодательства по борьбе с легализацией незаконных доходов и правил по обмену валюты.

«Если биржи нарушат данные требования и это повлечет за собой серьезные последствия, то в таком случае регулятор оставляет за собой право потребовать у соответствующих инстанций закрытия бирж», — говорится в заявлении центробанка.
В числе бирж, чьи представители приняли участие во вчерашней встрече, названы такие, как BTC Trade, Yunbi, HaoBTC, CHBTC, BTC100, BitBays, Yuanbao, Dahonghuo и Jubi.

Напомним, что в начале января представители Народного банка Китая провели ряд проверок деятельности местных криптовалютных бирж. В результате проверок был обнаружен ряд нештатных ситуаций, возникавших при работе криптовалютных бирж BTCC, Huobi and OKCoin, что могло стать причиной аномальных флюктуаций курса биткоина. Также представители регулятора заявили о том, что биржи осуществляли операции с нарушением действующего законодательства о борьбе с отмыванием денег.

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Метки
банк, биржа, валюта, китай, курс
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