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Выбор инвестиционной стратегии при устойчивом росте котировок биткойна – часть 1

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Выбор инвестиционной стратегии при устойчивом росте котировок биткойна – часть 1

Введение

Технология Биткойн представляет собой новые возможности для инвесторов. Сеть получила название «Новый Интернет», валюту называют «Золото 2.0», а продвигающую её технологическую революцию сравнивают с двигателем внутреннего сгорания и Интернет-революцией.

«Мне действительно нравится Биткойн. И у меня есть биткойны», – Дэвид Маркус (David Marcus), бывший президент PayPal

С начала торгов биткойнами 16 июля 2010 года, валюта дорожала среднем на 900% в год—даже с учётом последних 18 месяцев «медвежьего» рынка. Рынок биткойнов является крайне волатильным и динамичным, что означает массу возможностей для получения прибыли.

Для инвестора, однако, биткойн является чем-то гораздо бOльшим, нежели просто спекулятивным инструментом. Если правильно понять технологию, она может выступить в качестве уникального страхового полиса против всё более нестабильной финансовой системы, в качестве контр-циклического инструмента хеджирования в составе вашего спекулятивного портфеля или, для терпимого к риску инвестора, в качестве рациональной ставки на досрочный выход на пенсию.

«Биткойн – это технологическая мощь», – Билл Гейтс.

В данном обобщенном докладе, мы постараемся дать ответы на вопросы, касающиеся инвестиций:
  • Почему я должен думать о биткойне как об инвестиции?
  • Каковы наилучшие способы покупки и безопасного хранения биткойнов?
  • Выступает ли биткойн как AltaVista криптовалют или как Google криптовалют?
  • Как разработать эффективную стратегию распределения активов в инвестиционном портфеле?

Я рад поделиться с вами этим бесплатным вводным докладом. Наслаждайтесь чтением!

Туур Демистер (Tuur Demeester)

Выбор инвестиционной стратегии при устойчивом росте котировок биткойна
Почему меня, как инвестора, волнует биткойн?

Впервые с момента появления кредитных карт в 1960-е годы, у нас есть технология, которая коренным образом усовершенствует деньги. Цифровая валюта биткойн и её клиринговая сеть Биткойн представляют собой технологию с открытым исходным кодом, мобильную, одноранговую, криптографически защищенную, ориентированную на высокий уровень конфиденциальности обмена данными, и нативную по отношению к Интернету. Сочетание этих технологий позволяет обеспечить беспрецедентный в мире денег, банковского дела и финансов уровень безопасности и эффективности, тем самым укрепляя потенциал Биткойна в качестве прорывной технологии, которая может сначала побеспокоить, а затем вытеснить своих предшественников.

«Существуют три эры денег: эра денег, обеспеченных товаром (золотом), эра денег, поддерживаемых политически (доллар), а теперь, подкреплённых математически (биткойн)», – Крис Диксон (Chris Dixon), инвестор в технологические активы, Фонд Andressen Horowitz.

Для иллюстрации приведём некоторые из областей, в которых технология Биткойн может напрямую конкурировать с существующей инфраструктурой:
  • Рынок электронных платежей с годовым оборотом $2 трлн.;
  • Рынок электронной коммерции с годовым оборотом $1 трлн.;
  • Рынок денежных переводов с годовым оборотом $514 млрд.;
  • Рынок хедж-фондов объёмом $2,3 трлн.;
  • Рынок оборота золота объёмом $7 трлн.;
  • Рынок наличных денег объёмом $4,5 трлн.;
  • Рынок оффшорных депозитов объёмом $16,7 трлн.

«С электронной валютой, основанной на криптографическом доказательстве (её подлинности), без необходимости доверять (проверку транзакций) третьим лицам, деньги могут быть безопасными, а операции – не требующими усилий», – Сатоши Накамото, Разработчик Биткойна.

Биткойн-инвесторы находятся в ряду самых крупных венчурных капиталистов, таких как Марк Андриссен, Рид Хоффман, Фред Уилсон, и соучредитель PayPal Питер Тиль; миллиардеров, таких как Джеффри Сколл (соучредитель eBay) и Ли Ка-шинг (самый богатый человек в Азии); знаковых руководителей, таких как Викрам Пандит (Citigroup), Блайт Мастерс (GP Morgan Chase), и Том Глосер (Reuters); и совсем недавно, таких крупных компаний как Google, Qualcomm, Нью-Йоркская фондовая биржа, Nasdaq, USAA (Американский банк и страховщик), и NTT DOCOMO (Японский телефонный оператор с оборотом $75 млрд.).

Действительно, его потенциал в качестве «денег в облаке» и «золота 2.0» сделал биткойн сектором с быстро растущим объёмом инвестиций в стартапы во всём мире. Инвестиции венчурных капиталистов находятся на уровне более $900 млн. в 2015 году (в два раза больше, чем в 2014 году), а рыночная капитализация биткойна выросла с $1,4 млн. в 2011 году до $4 млрд. в 2015.

«Биткойн может стать TCP/IP (Интернетом) денег», – Пол Бакайт (Paul Buchneit), Создатель и главный разработчик Gmail.

Существуют четыре самых известных вида рисков, связанных с биткойном, это: появляющаяся и отвоёвывающая у биткойна лидерство на рынке лучшая цифровая валюта; не выловленная ошибка в системе; хардфорк, разделяющий сеть биткойн-платежей две части (когда некоторые узлs сети устанавливают обновление ПО, несовместимое с предыдущими версиями); и продолжающаяся на него атака организации со значительными финансовыми ресурсами (правительство).

Хотя появление лучших валют возможно, но прорывные протоколы, такие как TCP/IP для Интернета — оказались стойкими и живучими после их принятия критической массой населения, как и биткойн по сравнению с альткойнами (мы рассмотрим это более подробно чуть позже в этой статье). Как и в случае любого программного приложения, скрытые ошибки могут дестабилизировать систему, но природа биткойна с его открытым исходным кодом позволяет любому человеку предложить улучшение безопасности и структурные усовершенствования в код. Хардфорк создает конкуренцию между двумя версиями системы Биткойна, и после периода страха и сомнения, в конечном итоге, пользователи перейдут на ту версию ПО, которую они сочтут наиболее полезной. Наконец, организованная атака возможна, но чрезвычайно дорогостояща, и существует множество механизмов защиты, которые делают такую атаку ещё более сложно выполнимой.

«Я с огромным уважением отношусь к Биткойну. В нём отсутствуют целые классы ошибок», – Дэн Камински (Dan Kaminsky), известный специалист по безопасности

В заключение, учитывая насколько огромной может быть в случае успеха будущая Биткойн-сети, мы считаем, что соотношение риск-вознаграждение для валюты биткойн в настоящее время наиболее благоприятное из всех инвестиций в мире. После тщательных исследований и планирования (для которых этот отчет, надеюсь, окажется полезным), биткойн может стать ценным дополнением к вашему портфолио.

Как приобрести и хранить биткойны

Как и в случае с золотом, при покупке и хранении этого актива, вы можете воспользоваться услугами различных компаний. На самом деле, вы можете и не захотеть прибегать к помощи какой-либо компании для хранения ваших биткоинов! Но давайте начнем с самого начала.

Покупка ваших первых биткойнов

Самый простой способ управления покупкой и продажей биткойнов, это открытие счёта на заслуживающей доверия бирже, торгующей биткойнами. Процесс открытия счёта одинаков на многих биржах, и, как правило, требует копию паспорта заявителя и, в случае, если вы хотите получить более высокие лимиты на депозиты и снятие средств со счёта, подтверждение местожительства.


Если вы являетесь гражданином США, мы рекомендуем либо Coinbase, для покупки и хранения, либо Coinsetter, если вам нравится участвовать в торгах.

В Европе мы рекомендуем Kraken; биржа имеет самую большую книгу ордеров по паре EUR/BTC (автор этой статьи является инвестором на бирже Kraken). Кроме того, хорошую репутацию имеет голландский онлайн-магазин Bitonic.

В Азии мы предлагаем начать своё путешествие в мир биткойнов с BTCChina или Itbit.

Если вы находитесь в стране с более затруднённым доступом к западной банковской системе, есть достаточно высокие шансы, что в вашей стране найдётся пользующийся хорошей репутацией биткойн-обменник, который сможет помочь.

«Биткойн – это замечательное достижение в области криптографии, а возможность создавать то, что не повторяется в цифровом мире, представляет собой огромную ценность», – Эрик Шмид (Eric Schmidt), Google

Наконец, если вы хотите инвестировать в биткойн на суммы свыше 50 000 долларов, вы можете проконсультироваться в одном из Биткойн-фондов. Наиболее известным является фонд Барри Сильберта (Barry Silbert) Bitcoin Investment Trust, который имеет в своём управлении около 130 000 BTC. Менее известными альтернативами являются фонд Global Advisors Bitcoin Investment Fund на острове Джерси и фонд Exante на Мальте. Последний был одним из первопроходцев, имеющим, по некоторым сообщениям, в своём управлении более 90 000 btc на конец 2013.

Безопасное хранение ваших биткойнов

Если только вы не инвестируете в очень небольшое количество, не рекомендуется оставлять ваши биткойны на бирже после их покупки. Хотя сегодняшние биржи и внедрили значительно лучшие практики безопасности, чем год или два назад, практически никто не застрахован от кражи, и взломы бирж все ещё случаются достаточно регулярно.

Для хранения, самый простой первый шаг, который необходимо сделать – это открыть счёт в биткойн-банке Xapo. В настоящее время их сервис сейфового хранилища предоставляется бесплатно. Xapo нравится по нескольким причинам. Его основатель и генеральный директор Винцес Касерес (Wences Casares) обладает внушительным 20-летним стажем предпринимательства в области Интернет- и финансовых технологий. Выросший в нестабильной Аргентине, он испытал на себе важность децентрализованного хранения финансовых активов.


Его банк Xapo привлёк более $40 млн. и похоже, является хранителем самой большой суммы биткойнов в своей отрасли. Кроме того, биткойны, находящиеся на хранении в Xapo, полностью застрахованы сторонними страховыми компаниями, а штаб-квартира организации находится в Швейцарии.

Биткойн-банк руководствуется строгими процедурами безопасности, одной из которых является хранение личных ключей в форме мультиподписи в хранилищах в Азии, США и Южной Америки.

«Единственная по-настоящему безопасная система – та, которая отключена от питания, изготовлена в бетонном блоке, и запечатана в свинцовой комнате с вооруженной охраной», – Джин Спаффорд (Gene Spafford)

Для тех, кто предпочитает взять хранение биткойнов в свои руки, мы рекомендуем приобрести аппаратный кошелёк. Это устройство позволяет вам хранить личные ключи полностью в автономном режиме (защищая вас от воров, использующих программы-шпионы), при этом позволяя сохранять гибкость Интернет-кошелька.

Bitcoin Trezor – компактный аппаратный кошелёк с онлайн интерфейсом, который легко подключается через USB-порт.

Наш любимый аппаратный кошелёк – Trezor, разработанный создателем первого майнинг-пула Биткойна. Используя такое устройство, достаточно быстрого ввода пин-кода, чтобы получить доступ ко всем вашим монетам. И если вы потеряете этот код, то можете полностью восстановить кошелёк с помощью сида (seed) – кода восстановления, состоящего из 24 слов. Весь рабочий код кошелька Trezor представляет собой открытый исходный код. Это означает, что любой желающий может убедиться, что в нём нет никакого скрытого кода, который мог бы позволить третьим лицам шпионить за вашими личными финансами.

«Вложите немного денег в биткойн, вернитесь к ним через несколько лет, и это будет стоить очень много”, – Майкл Новограц (Michael Novogratz), Директор по информационной безопасности, $55B Fortress

Продолжение следует.

Автор: Туур Деместер (Tuur Demeester)

Источник: Reddit
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Метки
биржа, биткоин, инвестор, криптовалюта, технология биткоин
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