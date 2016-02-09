Hydrop, первый российский проект, вышедший в финал конкурса Women's Initiative Awards
Российский стартап Hydrop, который работает в сфере нанокосметики для одежды и обуви стал финалистом престижного конкурса Women's Initiative Awards 2017. Это первый российский проект, оказавшийся в финале конкурса, за время его проведения.
Конкурс для бизнес-леди проводится под покровительством ювелирно-часового дома Cartier с 2006 года. В этом году в конкурсе участвуют женщины-предприниматели из 120 стран, всего было подано 1900 заявок.
Со всеми участниками проводились предварительные собеседования по телефону, трехчасовое видеоинтервью, в ходе их участники предоставляли сертификаты на свою продукцию, а также финансовую документацию проекта. В отборочном этапе по региональному принципу были отобраны для финала 18 проектов.
Оценивая проект, жюри учитывает цель, способ ее достижения и промежуточный результат.
Сооснователя стартапа Марину Росс поучаствовать в конкурсе подначили друзья из «Сколково». Взвесив все возможные «за», Росс выделила для себя три основные причины поучаствовать: уникальная возможность стать конкурсантом престижного конкурса, возможность продемонстрировать большой аудитории свой проект и создать мощную рекламу, возможность побороться за хороший денежный приз.
Финал конкурса будет проходить в Сингапуре, участники конкурса будут представлять свой бизнес-план перед 30 судьями. Готовиться к финалу конкурсантам будет помогать французская бизнес-школа INSEAD. Приз за первое место - $100 тысяч, он будет вручен победителю конкурса во время церемонии награждения 12 апреля 2017.
Марина Росс и ее друг из МГУ Андрей Грунин в 2013 году основали компанию «Нанобарьер», которая производит гидрофобные наносредства для одежды и обуви и уже через год компания вышла на первую операционную прибыль. Для разработки своего суперспрея Hydrop и выпуска первой партии компания привлекла 9 млн. руб.
У «Нанобарьера» есть свой онлайн-магазин HYDROP.ru, региональные представительства, также для распространения продукции компания сотрудничает с онлайн-ритейлерами Lamoda, Wildberries, концепт-стором Cosmotheca, Podium Market и универмагом «Цветной». Прошлогодняя прибыль компании достигла 40 млн. руб.
В этом месяце стартап собирается открыть инвестиционный раунд через площадку Московской биржи — IPOBoard и привлечь от 20 до 60 млн рублей.