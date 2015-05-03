Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
ХАЛЯВА - реклама на MMGP теперь и за поинты!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 400,947 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Free-Kassa подключила DonatePay

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с различными платежными системами.
При поддержке
Обмен валют, доставка наличных
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 14:15
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 13:32
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Регистрация: 03.05.2015
Сообщений: 98
Благодарностей: 6
КП: 0.012
Free-Kassa подключила DonatePay
Новым партнером системы приема платежей Free-Kassa стала система для сбора пожертвований DonatePay. Теперь сбор средств на базе DonatePay стал существенно проще и прозрачнее.

«Донат – это вполне действенный способ сбора средств для запуска и поддержания проектов. Современные пользователи становятся все ответственней, они готовы помогать авторам понравившихся проектов. Мы же, в свою очередь, всегда готовы к конструктивному диалогу, нам интересны подобные проекты» - прокомментировал Виталий Лавров, директор по развитию компании Free-Kassa.
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег
azeptik на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 14:15
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Система приема платежей Free-Kassa подключила PayPal azeptik Новости платежных систем 0 26.01.2017 13:11
Система Free-Kassa подключила Приват 24 и LiqPay azeptik Новости платежных систем 1 24.04.2016 18:36
Free-Kassa подключила модуль для WHMCS azeptik Новости платежных систем 1 18.09.2015 05:27
Free-Kassa подключила модуль для CMS CS-Cart azeptik Новости платежных систем 1 18.06.2015 16:38
Free-Kassa подключила модуль 1С – Битрикс azeptik Новости платежных систем 0 29.05.2015 12:53

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар nlobp
ОАО Плюс Банк - plus-bank.ru
От nlobp в разделе «Каталог Брокеров»
Аватар artemsafonov81
Как развиваться в сфере инвестиций начинающему инвестору?
От artemsafonov81 в разделе «Инвестирование для начинающих»
Аватар putoran
В Китае к пожизненному заключению приговорен организатор крупной финансовой пирамиды.
От putoran в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
ПАММ-счет Leko: 3046 (Privatefx.com)
От Serbinito в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватар lannna
Орнелла Мути заплатила 30 тыс. евро штрафа за липовый больничный и ужин с Путиным
От lannna в разделе «Политика и экономика»
Аватар Alcest
Что ждет клиентов "ПриватБанка": 5 последствий
От Alcest в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube