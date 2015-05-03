Free-Kassa подключила DonatePay

Новым партнером системы приема платежей Free-Kassa стала система для сбора пожертвований DonatePay. Теперь сбор средств на базе DonatePay стал существенно проще и прозрачнее.
«Донат – это вполне действенный способ сбора средств для запуска и поддержания проектов. Современные пользователи становятся все ответственней, они готовы помогать авторам понравившихся проектов. Мы же, в свою очередь, всегда готовы к конструктивному диалогу, нам интересны подобные проекты» - прокомментировал Виталий Лавров, директор по развитию компании Free-Kassa.