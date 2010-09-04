ЦБ Франции запускает инновационную блокчейн-лабораторию

Центральный банк Франции объявил об открытии новой инновационной лаборатории, стремясь сотрудничать с блокчейн-стартапами.
Французский регулятор заявил, что хочет расширить свою работу с блокчейн- технологиями, и в декабре 2016 года, должностные лица банка представили подробную информацию о испытании цифровой идентификации, которая начало работать в государственных и частных компаниях, таких как Caisse des Dépôts et Consignations, Labo Blockchain и другие.
Испытания прошли через несколько месяцев, после того как французский ЦБ призвал к проведению дополнительных исследований технологии блокчейн. Для стимуляции этих усилий, чиновники открывают новую лабораторию, на базе которой банк сможет проводить испытания вместе со стартапами и создавать прототипы.
Источник
.