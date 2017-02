Bank of America сообщил об открытии филиалов без персонала





Bank of America открыл за последний месяц сразу три полностью автоматизированных офиса без персонала, сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря банка Энн Пейс.



По ее словам, в филиалах нового типа посетители могут воспользоваться банкоматами и услугой видеоконференции с сотрудниками банка, физически работающими в других филиалах.



Новые филиалы Bank of America призваны сократить их общее количество, отмечает Пейс. По ее словам, филиалы нового типа нацелены на выполнение сложных операций, таких как получение ипотечного кредита, автокредита или кредитной карты, наряду со снятием наличных и обналичиванием чеков



Всего за следующий год банк намерен открыть от 50 до 60 новых филиалов, из них часть — филиалы нового образца. В настоящее время филиальная сеть Bank of America в США насчитывает 4579 филиалов против 5900 филиалов в конце 2010 года.



Ранее стало известно, что компания Amazon тестирует супермаркет без касс и кассиров Amazon Go. Согласно концепции, покупки будут совершаться при помощи специального мобильного приложения, при этом оплата за товары будет сниматься автоматически с привязанной к телефону банковской карты. 6 февраля The Times сообщил, что первые магазины такого формата в Европе могут открыться в Лондоне.



