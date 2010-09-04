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Nokia может возродить легендарную линейку N

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Nokia может возродить легендарную линейку N

Многие скептики были уверены, что бренд Nokia не вернёт былую популярность на рынке смартфонов и попытка возвращения будет провалена. Однако большой успех выпущенного в прошлом месяце Nokia 6 говорит об обратном. В Китае аппарат предзаказали более одного миллиона человек, а первая партия была распродана менее чем за одну минуту. Многие могут помнить финскую компанию по знаменитым телефонам линейки N на базе Symbian OS. Вполне возможно, что HMD Global, владеющая правами на бренд Nokia, возродит легендарную серию. Такие слухи появились после того, как Nokia подала в Ведомство по товарным знакам государственной администрации по промышленности и торговле Китая заявку на восстановление прав на торговый знак "Nseries".


В заявке нет ни слова об HMD Global, но не исключено, что компания решит возродить легендарную линейку, подарившую миру такие знаменитые аппараты, как N70, N90, N91, N71, N80 и многие другие. В своё время они славились своими мультимедийными возможностями, а некоторые модели были лидерами в области мобильной фотографии. Впоследствии линейка была заменена на Lumia.


Новый смартфон Nokia будет представлен в рамках выставки MWC 2017 уже 26 февраля. Ожидается, что это будет флагманский Nokia 8 с 2K-экраном, процессором Snapdragon 835 и 24-мегапиксельной основной камерой.

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