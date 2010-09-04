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В YouTube появились мобильные онлайн-трансляции

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В YouTube появились мобильные онлайн-трансляции

Следом за Twitter и Instagram функция онлайн-трансляций появилась в мобильном приложении YouTube. Правда, доступно это нововведение лишь тем, на чей канал подписано не менее 10 000 подписчиков, но в будущем абсолютно любой пользователь, независимо от числа подписчиков и популярности канала, сможет проводить трансляции. Отметим, что в веб-версии YouTube такая возможность доступна ещё с 2011 года, тогда как в мобильном клиенте Google начала тестировать эту функцию прошлым летом среди небольшого числа iOS-пользователей.

"Наши мобильные онлайн-трансляции использует огромную инфраструктуру YouTube, а это означает, что это будет быстро и надёжно. Это тот же YouTube, который вы знаете и любите. И мы сотрудничаем с сотнями создателей контента, чтобы улучшить качество мобильных онлайн-трансляций, в то время как они проводят трансляции или принимают звонки в режиме реального времени от своих поклонников", - говорится в сообщении Google.

Начать трансляцию можно сразу же после входа в приложение YouTube. При этом трансляцию можно сделать публичной или приватной, активировать чат и уведомить подписчиков о начале. После завершения трансляции она будет сохранена на канале в виде обычного видео, как это происходит в веб-версии YouTube.


Также Google добавила в мобильные онлайн-трансляции так называемый "Супер чат", где пользователи могут выделить свои сообщения за реальные деньги, поддержав тем самым любимого блогера. На сегодняшний день данная функция доступна для создателей контента в 20 странах, а для зрителей - в 40 странах.


Мобильные онлайн-трансляции в YouTube уже доступны в России, а "Супер чат" появится несколько позже.

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