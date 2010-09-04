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Железорудная корпорация Vale продала активы на $3,8 млрд

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Железорудная корпорация Vale продала активы на $3,8 млрд

Бразильская корпорация избавилась от непрофильных активов. За прошедший год крупнейшая мировая железорудная корпорация Vale из Бразилии продала свои непрофильные активы на общую сумму $3,8 млрд. Такая информация приводится в годовом отчете Vale.

Из данного отчета и комментариев корпорации стало известно, что в течение прошлого года корпорация 4 больших железорудных сухогруза VLOC и активы по производству минеральных удобрений.

По более ранней информации, Vale планировала продать принадлежащую ей шахту Moatize инвесторам из Китая. Нужно отметить, что эта шахта считается самым крупным в Мозамбике производителем коксующегося угля. Кроме этого Vale объявляла, что продала 3 гигантских сухогруза Valemax за $270 млн. также китайской группе покупателей.

Бразильская железорудная корпорация также продала свою оставшуюся долю в уставном капитале бокситового рудника Paragominas в Бразилии корпорации Norsk Hydro.

Корпорация Vale, которая стремиться снизить свою долговую нагрузку, все же отказалась от своих намерений продать профильные железорудные активы, общая стоимость которых составляет $10 млрд. Таким образом, компания сфокусировалась на уменьшении своих непрофильных активов.

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