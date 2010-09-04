Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
На сувениры MMGP не нужно тратить деньги - купите их за поинты
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 400,947 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Собственник Booking.com купил два туристических поисковика

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 14:14
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 13:07
#1
www.fairmonitor.com
Премиум
 
Аватар bizneser
 
Пол: Мужской
Адрес: Western
Регистрация: 04.09.2010
Сообщений: 10,850
Благодарностей: 2,156
КП: 0.105

награды Волшебный горшочек 
Собственник Booking.com купил два туристических поисковика

Американская компания Priceline Group приобрела британскую Momondo Group, которая владеет Momondo и Cheapflights, за $550 млн.

После завершения сделки Priceline включит Momondo Group в свое направление, которое компания создала после покупки поисковика Kayak в 2012 году. Тогда сделка по покупке данного сервиса обошлась Priceline в $1,8 млрд.

По мнению главы Kayak Стива Хафнера, продукты Momondo и Cheapflights достойного качества, которые востребованы среди лояльных пользователей по всей Европе. Лучший опыт обоих сервисов будет использован для развития брендов компании по всему миру.

Кроме Kayak Priceline принадлежит сервис для бронирования отелей Active Hotels, который она приобрела в 2004 году за $161 млн., а также проект для аренды автомобилей TravelJigsaw, купленный американской компанией в 2010 году. Свою самую крупную сделку Priceline заключила в 2014 году, когда поглотила сервис для бронирования столиков в ресторанах OpenTable за $2,6 млрд. А знаменитый сервис для бронирования отелей Booking.com был куплен Priceline в 2005 году.

Priceline существует с 1997 года. На заре своей деятельности компания руководила сервисом Name Your Own Price, который позволял путешественникам назначать цену за предложения туроператоров. Сервис вышел на биржу в 1999 году, а через два года стал прибыльным.

Источник.
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Только у Ларисы стабильные инвест проекты|Лучшие инвест идеи на 2017 год|Инвестирую в Бизнес с Китаем! Прибыль от 1.5% в день|Инвестирую через MONHYIP-лучший рефбек
bizneser на форуме  
Ответить
Метки
покупка
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 14:14
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Booking.com выделит 2 млн евро для стартапов в области экотуризма Alcest Новости в мире финансов и инвестиций 0 06.02.2017 16:12
Собственник Business Radio Group купил медиапроект "Фокус" у Бориса Кауфмана bizneser Новости в мире финансов и инвестиций 0 09.12.2016 22:41
Украинский стартап разрабатывает аналог BOOKING.COM для лечения dengov Новости в мире финансов и инвестиций 5 17.11.2016 19:33
С помощью Booking.com можно купить билеты на туристические достопримечательности inik1080 Новости в мире финансов и инвестиций 0 20.09.2016 00:50
Продам Скрипт музыкального поисковика Роман Моргунов Скрипты/Программы 1 23.06.2014 00:33

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Drum13
Отчёт Минфина США за ноябрь указывает на признаки мирового финансового кризиса
От Drum13 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар vhyip
Apple запатентовала технологию для управления автомобилем с iPhone
От vhyip в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Dimach
ПАММ-счет shvhome: 649102(ForexTrend)
От Dimach в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватар ккроха666
Тестирование детских товаров - club.esky.ru
От ккроха666 в разделе «Халява»
Аватар strange
1000x2.com - 1000x2
От strange в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар nagan75
hourpaying-hourpaying.com
От nagan75 в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube