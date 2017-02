Собственник Booking.com купил два туристических поисковика

Американская компания Priceline Group приобрела британскую Momondo Group, которая владеет Momondo и Cheapflights, за $550 млн.



После завершения сделки Priceline включит Momondo Group в свое направление, которое компания создала после покупки поисковика Kayak в 2012 году. Тогда сделка по покупке данного сервиса обошлась Priceline в $1,8 млрд.



По мнению главы Kayak Стива Хафнера, продукты Momondo и Cheapflights достойного качества, которые востребованы среди лояльных пользователей по всей Европе. Лучший опыт обоих сервисов будет использован для развития брендов компании по всему миру.



Кроме Kayak Priceline принадлежит сервис для бронирования отелей Active Hotels, который она приобрела в 2004 году за $161 млн., а также проект для аренды автомобилей TravelJigsaw, купленный американской компанией в 2010 году. Свою самую крупную сделку Priceline заключила в 2014 году, когда поглотила сервис для бронирования столиков в ресторанах OpenTable за $2,6 млрд. А знаменитый сервис для бронирования отелей Booking.com был куплен Priceline в 2005 году.



Priceline существует с 1997 года. На заре своей деятельности компания руководила сервисом Name Your Own Price, который позволял путешественникам назначать цену за предложения туроператоров. Сервис вышел на биржу в 1999 году, а через два года стал прибыльным.



