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После очередного раунда финансирования инвестиции стартапа Trax составили $97,5 млн

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После очередного раунда финансирования инвестиции стартапа Trax составили $97,5 млн

Сингапурский стартап Trax продуктом которого является платформа по распознаванию изображений для использования в сфере розничной торговли привлек $ 19,5 млн инвестиций в очередном раунде финансирования.

Раунд финансирования возглавил британский международный банк Investec Bank Plc акции которого котируются на Лондонской фондовой бирже (LSE: INVP) и фондовой бирже Йоханнесбурга (JSE: INL).

С момента основания в 2010 году и до настоящего времени, и после данного раунда финансирования, стартап сумел привлечь 97.500.000 долларов. Полученные инвестиции в последнем раунде финансирования в размере 19.500.000 долларов, команда стартапа планирует направить на расширение предоставляемых услуг для крупных ритейлеров.

Стартап основан в 2010 году Джоэлем Бар-Эльем, который на данный момент занимает должность генерального директора, и Дрором Фельхеймом - на текущий момент он коммерческий директор компании.

Продукт стартапа это платформа распознавания образов товаров на полках торговых точек и визуализации их в реальном времени в полезную модель, которая позволяет розничным продавцам и поставщикам отслеживать продуктивность реализации товаров, определить наиболее продаваемые категории товаров в разных торговых точках, контролировать недостатки в реализации товаров и прочее, что помогает пользователям платформы оперативно оценивать ситуацию в торговых точках, делать выводы и при грамотном подходе помогает увеличивать продажи, а соответственно и выручку в торговых точках.

Стартап имеет представительства в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Европе, Ближнем Востоке, Северной и Южной Америке, обслуживает такие известные бренды, как Coca-Cola, AB InBev, Heineken, Nestle, Henkel и другие.

Перевод специально для форума MMGP.

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Метки
инвестирование, инвестиции в стартап, стартап, стартапы, финансирование стартапа
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