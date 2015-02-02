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Кредитный союз. Возможен ли интерес к беспроцентному кредитованию?

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Обсуждение онлайн кредитования в Интернете. Кому выдать кредит, как получить кредит и на что стоит обратить внимание.
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Старый Сегодня, 12:52
#1
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 09.02.2017
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Кредитный союз. Возможен ли интерес к беспроцентному кредитованию?
Всё чаще задумываюсь о создании союза, дающего возможность беспроцентного кредитования.

Основная выручка организации формируется за счет ежемесячных членских взносов (небольших - приблизительно 100 рублей), при этом какая-то часть идет на пополнение основного фонда, а оставшиеся средства распределяются между инвесторами, организаторами и территориальными представителями (агентами).

Цель проекта: обеспечить как физическим, так и юридическим лицам возможность беспроцентного кредитования с наиболее лояльными условиями возврата заемных средств.

Вопросы: кто бы согласился выступить в качестве инвестора для подобного проекта и на каких условиях? Кого бы заинтересовало членство в кредитном союзе?
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