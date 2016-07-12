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ПАММ-счёт Stable88888 (Alpari)

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Старый Сегодня, 12:46
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 09.02.2017
Сообщений: 8
Благодарностей: 0
КП: 0.000
ПАММ-счёт Stable88888 (Alpari)
1. Название ПАММ-счета: Stable88888
Ссылка: http://www.alpari.ru/ru/investor/pamm/367902/
Мониторинг: https://www.myfxbook.com/members/Vas...mm-mts/1716866
2. Дата основания: 12 июля 2016 года
3. Валюта: USD
4. Краткая информация об управляющем:
Василий, 31 год, опыт торговли на Форекс >5 лет.
5. Капитал управляющего: 500$
6. Условия участия:
10 USD-50%
25 USD-48%
50 USD-45%
125 USD-43%
250 USD-40%
625 USD-38%
1250 USD-35%
3125 USD-33%
6250 USD-30%
15000 USD-25%
7. Описание стратегии: Автоматизированная торговая система. В торговле участвуют 5 советников с минимальными рисками (только протестированные на истории и на реале ) При подборе новых качественных роботов риски на других будут снижены для сглаживания просадок. Торговля ведется круглосуточно на таймфреймах М5-М30, восновном М15. Валютные пары разные, восновном приоретет EURUSD. Цель- долгосрочная!
8. Мани-менеджмент: до 5% на одну сделку.
9. Контактная информация управляющего:
Vasilii8-85@mail.ru
10. Ликвидированные счета:
http://www.alpari.ru/ru/investor/pamm/197966/
http://www.alpari.ru/ru/investor/pamm/197984/
http://www.alpari.ru/ru/investor/pamm/200430/
http://www.alpari.ru/ru/investor/pamm/200741/
http://www.alpari.ru/ru/investor/pamm/201131/
http://www.alpari.ru/ru/investor/pamm/202952/
http://www.alpari.ru/ru/investor/pamm/203083/
http://www.alpari.ru/ru/investor/pamm/205325/
http://www.alpari.ru/ru/investor/pamm/206102/
http://www.alpari.ru/ru/investor/pamm/211854/
http://www.alpari.ru/ru/investor/pamm/211909/
http://www.alpari.ru/ru/investor/pamm/228803/
http://www.alpari.ru/ru/investor/pamm/238501/
http://www.alpari.ru/ru/investor/pamm/308444/
Дополнительно: ПАММ-счёт рассчитан на долгосрочную работу и стабильное извлечение прибыли.
Доходность по месяцам:
Июль 2016 +19.67%
Август 2016 +1.99%
Сентябрь 2016 +6.87%
Октябрь 2016 -13.27%
Ноябрь 2016 +1.25%
Декабрь 2016 +9.84%
Январь 2017 +25.66%
__________________
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Vasilii29RUS вне форума  
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