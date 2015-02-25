Hemelswater — пиво на дождевой воде
Hemelswater — голландский проект, который занимается производством пива на основе очищенной дождевой воды. Идея родилась в рамках инициативы Amsterdam Rainproof, участники которой изобретают способы использовать большое количество дождей в Амстердаме и избавить жителей города от потопов.
Пиво продаётся в барах Амстердама по €2 за бутылку. В планах команды — расширение бизнеса за счёт установки большего количества бочек для сбора дождевой воды по всему городу.
Пока сотрудники проекта установили два резервуара для сбора воды на территории Амстердамского университета. За май 2016 года команде удалось собрать 1000 литров дождевой воды. Компания также разработала собственную систему фильтрации воды. В 2017 году сотрудники планируют установить более сотни новых резервуаров и оснастить их датчиками наполнения — чтобы вовремя сливать набравшуюся воду и пускать её на производство.
источник vc.ru