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Hemelswater — пиво на дождевой воде

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Старый Сегодня, 12:24
#1
Профессионал
 
Имя: Филипп
Пол: Мужской
Адрес: Киев
Инвестирую в: Стартапы
Регистрация: 29.12.2015
Сообщений: 998
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Hemelswater — пиво на дождевой воде
Hemelswater — пиво на дождевой воде

Hemelswater — голландский проект, который занимается производством пива на основе очищенной дождевой воды. Идея родилась в рамках инициативы Amsterdam Rainproof, участники которой изобретают способы использовать большое количество дождей в Амстердаме и избавить жителей города от потопов.



Пиво продаётся в барах Амстердама по €2 за бутылку. В планах команды — расширение бизнеса за счёт установки большего количества бочек для сбора дождевой воды по всему городу.

Пока сотрудники проекта установили два резервуара для сбора воды на территории Амстердамского университета. За май 2016 года команде удалось собрать 1000 литров дождевой воды. Компания также разработала собственную систему фильтрации воды. В 2017 году сотрудники планируют установить более сотни новых резервуаров и оснастить их датчиками наполнения — чтобы вовремя сливать набравшуюся воду и пускать её на производство.

источник vc.ru
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BigBoi на форуме  
Старый Сегодня, 12:25
#2
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 09.02.2017
Сообщений: 1
Благодарностей: 0
КП: 0.000
Re: Hemelswater — пиво на дождевой воде
норммально так, смотреть можна
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vladosik234 на форуме  
Старый Сегодня, 12:40
#3
Любитель
 
Аватар realnotstory
 
Имя: Иван
Пол: Мужской
Адрес: Кемерово
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 07.09.2016
Сообщений: 462
Благодарностей: 57
Записей в FX-блоге: 5
КП: 0.078
Re: Hemelswater — пиво на дождевой воде
Два несовместимых слова - дождевая вода и фильтрация. Хочу сказать, что весь шарм дождевой воды теряется, если ее вскипятить в чайнике.

Пиво сильно зависит от качества воды. Прекрасное качество дают пивзаводы, имеющие качественные артезианские источники.

Массовое производство не предусматривает"штучных ингридиентов", да и факт "дождевой воды" никак не проверить.
realnotstory на форуме  
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