Российский фонд прямых инвестиций подал заявку на выкуп акций "Фосагро" на $200 млн

Российский фонд прямых инвестиций совместно с партнерами подали заявку на акции российского химического холдинга "Фосагро" в рамках SPO организации на фондовой бирже на сумму $200.000.000.
В среду в администрации холдинга рассказали, что главные акционеры компании хотят распродать до 6.475.000 акций, что составляет 5% уставного капитала холдинга. Часть денег от SPO в планах использовать на выкуп около 3% акций (3.885.000 штук) у миноритарного акционера холдинга Игоря Антошина.
В свою очередь в РФПИ отметили, что для проведения SPO "Фосагро" были привлечены известные азиатские инвестиционные фонды, а также крупные венчурные фонды из Западной Азии и Северной Африки.
По закрытию вчерашнего торгового дня на столичной бирже, акции холдинга остановились на отметке 2.700 руб. (45,6$ по курсу Центрального банка России на 08.02.2017г.). Из этого следует, что на 200.000.000$ по цене закрытия можно купить 4.400.000 акций, что составляет 3.4% капитала химического холдинга.
Химический холдинг "Фосагро" включает такие организации как «Апатит», «Метахим» , «ФосАгро-Череповец», «Балаковские минудобрения», «ФосАгро-Транс», «ФосАгро-Регион», «НИИ по удобрениям и инсектофунгицидам имени Самойлова».
Основными бенифициарами "Фосагро" являются - российский предприниматель-миллиардер Андрей Гурьев и его родственники. Все вместе они владеют долей организации в 45,46%. А так же супруга Андрея Гурьева Евгения тоже является акционером, которой принадлежит 4.82% акций холдинга. Еще 14,5% акций холдинга принадлежит ректору Санкт-Петербургского горного университета Владимиру Литвиненко (14,5%) и 12,7% принадлежит бывшему руководителю холдинга, а ныне члену совета директоров Игорю Антошину (12,7%).
По материалам: http://www.1prime.ru/industry_and_en...827134871.html