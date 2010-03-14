«Грааль в кустах». Квазиарбитраж – как на этом заработать?

Если по-простому объяснить арбитраж, на любом финансовом рынке – это сделка, предполагающая одновременную покупку одного актива и продажу другого, в ситуации, когда изменения их цен, идущих в одном направлении (корреляция в силу разных причин – отраслевых, физических, страновых, географических), неожиданно расходятся, в разные стороны.
Считается, что такую раздвижку (раскорреляцию) следует купить и продать одновременно, позже, когда котировки станут двигаться в одном направлении, произойдет их «сближение», приносящее прибыль.
Арбитраж – безубыточен, но маловероятен в реалиях рынка – специальные роботы, с продвинутыми алгоритмами (последние, с искусственным интеллектом), ловят любую раздвижку, сразу «сдвигая) ее своими парными сделками.
Квазиарбитраж
– явление, в чью ловушку попадают новички
на Форекс. Увидав синхронное движение валютных пар, они начинают продавать EUR/USD и GBP/USD, неплохо поначалу при этом зарабатывая.
Я пошел немного дальше, взяв золото и евро. Оба инструмента имеют в знаменателе доллар, а значит также «сходятся и расходятся»:
Пара необычна, кроме общего основания их не связывает ничто – золото металл, EUR/USD – валюты, но тем прибыльней такой арбитраж.
Грааль? Конечно – осталось решить тактику входа и выхода, чтобы избежать вот такой вот «незадачи»:
После такого расхождения, новички бросают это занятие, на всю жизнь получив урок, что простых заработков на Форекс не бывает (и лишившись депозита).
Но так уж непосильна, с точки зрения профессионала, задача, довести тактику квазиарбитража «до ума»?