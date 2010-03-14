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«Грааль в кустах». Квазиарбитраж – как на этом заработать?

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"Фундаментальный анализ основных валют Форекс" - авторский блог пользователя realnotstory
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Старый Сегодня, 11:52
#1
Любитель
 
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Имя: Иван
Пол: Мужской
Адрес: Кемерово
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 07.09.2016
Сообщений: 462
Благодарностей: 57
Записей в FX-блоге: 5
КП: 0.078
«Грааль в кустах». Квазиарбитраж – как на этом заработать?
Если по-простому объяснить арбитраж, на любом финансовом рынке – это сделка, предполагающая одновременную покупку одного актива и продажу другого, в ситуации, когда изменения их цен, идущих в одном направлении (корреляция в силу разных причин – отраслевых, физических, страновых, географических), неожиданно расходятся, в разные стороны.

Считается, что такую раздвижку (раскорреляцию) следует купить и продать одновременно, позже, когда котировки станут двигаться в одном направлении, произойдет их «сближение», приносящее прибыль.
Арбитраж – безубыточен, но маловероятен в реалиях рынка – специальные роботы, с продвинутыми алгоритмами (последние, с искусственным интеллектом), ловят любую раздвижку, сразу «сдвигая) ее своими парными сделками.

Квазиарбитраж – явление, в чью ловушку попадают новички на Форекс. Увидав синхронное движение валютных пар, они начинают продавать EUR/USD и GBP/USD, неплохо поначалу при этом зарабатывая.
Я пошел немного дальше, взяв золото и евро. Оба инструмента имеют в знаменателе доллар, а значит также «сходятся и расходятся»:

Нажмите на изображение для увеличения Название: Грааль1.jpg Просмотров: 3 Размер: 100.8 Кб ID: 178546

Пара необычна, кроме общего основания их не связывает ничто – золото металл, EUR/USD – валюты, но тем прибыльней такой арбитраж.

Грааль? Конечно – осталось решить тактику входа и выхода, чтобы избежать вот такой вот «незадачи»:

Нажмите на изображение для увеличения Название: Грааль2.jpg Просмотров: 3 Размер: 47.8 Кб ID: 178547

После такого расхождения, новички бросают это занятие, на всю жизнь получив урок, что простых заработков на Форекс не бывает (и лишившись депозита).

Но так уж непосильна, с точки зрения профессионала, задача, довести тактику квазиарбитража «до ума»?
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Метки
форекс
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