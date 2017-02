TheGOLDskull Топ Мастер

Пол: Мужской Возраст: 29 Регистрация: 14.04.2007 Сообщений: 67,654 Благодарностей: 3,747 КП: 0.018

награды

lento - lento.tech lento .tech





Старт 09.02.2017

Я не владелец / не админ проекта.



Легенда (машинный перевод):

Цитата: Lento.tech продолжает развиваться как инновационный поставщик финансовое решение и теперь в состоянии предложить финансовые продукты с учетом потребностей своих клиентов.



Lento.tech начал свой путь в 2016 году с главной целью развития производительных предприятий мировой экономики путем предоставления финансирования аренды и впоследствии диверсифицированной в других смежных финансовых услуг.



Lento.tech является частным онлайн инвестиционная компания, которая была официально зарегистрирована в Соединенном Королевстве в 2016 году Lento.tech надеется на более активное участие в экономическом развитии мирового населения все представляя финансовые продукты под одной крышей для удовлетворения экономических потребностей заказчика.



Ваш бизнес нуждается в деньгах, чтобы расти, и выбор доступны для вас, прежде чем были ограничены, чтобы не сказать больше. Но все изменилось, сейчас рынок инвестор стремится вкладывать средства в малых и средних предприятий. Является ли это за счет привлечения капитала, привлечения финансирования для удовлетворения ваших потребностей в наличности или долевого финансирования за счет продажи части своего бизнеса инвесторам в обмен на финансирование вашего бизнеса, мы будем работать с вами для того чтобы рассмотреть и сообщить все включено картину ваш бизнес финансы. Это называется бенчмаркинг, и это помогает нам шаг к острому инвесторов для финансирования. Планы :



Цитата:



Plan I

5% Hourly For 24 Hours

$1 - $25000



Plan II

130% After 1 Day

$1 - $25000



Plan III

220% After 3 Days

$1 - $25000



Plan IV

460% After 7 Days

$1 - $25000



Plan V

1000% After 15 days

$1 - $25000



Plan VI

3100% After 30 days

$1 - $25000



Принимает : PerfectMoney , Bitcoin и Payeer .

Скрипт : Check GoldCoders' HYIP Manager License

lento.tech - Licensed

Дизайн : Уникальный

Реферальная система : 5%

Минимальный вклад : $1

Выплаты : Инстант

SSL : COMODO CA Limited







Whois Record

Цитата: Domain Name: LENTO.TECH

Domain ID: D43637596-CNIC

WHOIS Server: whois.namecheap.com

Referral URL:

Updated Date: 2017-02-01T10:12:54.0Z

Creation Date: 2017-02-01T10:12:48.0Z

Registry Expiry Date: 2018-02-01T23:59:59.0Z

Sponsoring Registrar: Namecheap

Sponsoring Registrar IANA ID: 1068

Domain Status: serverTransferProhibited https://icann.org/epp#serverTransferProhibited

Domain Status: clientTransferProhibited https://icann.org/epp#clientTransferProhibited

Registrant ID: C115665988-CNIC

Registrant Name: WhoisGuard Protected

Registrant Organization: WhoisGuard, Inc.

Registrant Street: P.O. Box 0823-03411

Registrant City: Panama



Name Server: NS1.EASY-GEO-DNS.COM

Name Server: NS2.EASY-GEO-DNS.COM

Name Server: NS3.EASY-GEO-DNS.COM

Name Server: NS4.EASY-GEO-DNS.COM

Name Server: NS5.EASY-GEO-DNS.COM >>> Ссылка для регистрации <<<



Наш вклад :



02.09.17 06:16 Account Transfer -100.00 Sent Payment: 100.00 USD to account U13279929 from U1825364. Batch: 163626477. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to Lento.tech User gsmonitor. Я не владелец / не админ проекта.: Check GoldCoders' HYIP Manager Licenselento.tech - Licensed: Уникальный: 5%: $1: Инстант: COMODO CA Limited02.09.17 06:16 Account Transfer -100.00 Sent Payment: 100.00 USD to account U13279929 from U1825364. Batch: 163626477. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to Lento.tech User gsmonitor.

MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег На правах рекламы

GS Monitor - Лучший ХАЙП монитор с самым высоким рефбеком и страховкой! __________________