Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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lento - lento.tech

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 10:12
#1
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Возраст: 29
Регистрация: 14.04.2007
Сообщений: 67,654
Благодарностей: 3,747
КП: 0.018

награды Ветеран MMGP.RU 
lento - lento.tech
lento.tech


Старт 09.02.2017
Я не владелец / не админ проекта.

Легенда (машинный перевод):
Цитата:
Lento.tech продолжает развиваться как инновационный поставщик финансовое решение и теперь в состоянии предложить финансовые продукты с учетом потребностей своих клиентов.

Lento.tech начал свой путь в 2016 году с главной целью развития производительных предприятий мировой экономики путем предоставления финансирования аренды и впоследствии диверсифицированной в других смежных финансовых услуг.

Lento.tech является частным онлайн инвестиционная компания, которая была официально зарегистрирована в Соединенном Королевстве в 2016 году Lento.tech надеется на более активное участие в экономическом развитии мирового населения все представляя финансовые продукты под одной крышей для удовлетворения экономических потребностей заказчика.

Ваш бизнес нуждается в деньгах, чтобы расти, и выбор доступны для вас, прежде чем были ограничены, чтобы не сказать больше. Но все изменилось, сейчас рынок инвестор стремится вкладывать средства в малых и средних предприятий. Является ли это за счет привлечения капитала, привлечения финансирования для удовлетворения ваших потребностей в наличности или долевого финансирования за счет продажи части своего бизнеса инвесторам в обмен на финансирование вашего бизнеса, мы будем работать с вами для того чтобы рассмотреть и сообщить все включено картину ваш бизнес финансы. Это называется бенчмаркинг, и это помогает нам шаг к острому инвесторов для финансирования.
Планы :

Цитата:


Plan I
5% Hourly For 24 Hours
$1 - $25000

Plan II
130% After 1 Day
$1 - $25000

Plan III
220% After 3 Days
$1 - $25000

Plan IV
460% After 7 Days
$1 - $25000

Plan V
1000% After 15 days
$1 - $25000

Plan VI
3100% After 30 days
$1 - $25000


Принимает : PerfectMoney , Bitcoin и Payeer.
Скрипт : Check GoldCoders' HYIP Manager License
lento.tech - Licensed
Дизайн : Уникальный
Реферальная система : 5%
Минимальный вклад : $1
Выплаты : Инстант
SSL : COMODO CA Limited



Whois Record
Цитата:
Domain Name: LENTO.TECH
Domain ID: D43637596-CNIC
WHOIS Server: whois.namecheap.com
Referral URL:
Updated Date: 2017-02-01T10:12:54.0Z
Creation Date: 2017-02-01T10:12:48.0Z
Registry Expiry Date: 2018-02-01T23:59:59.0Z
Sponsoring Registrar: Namecheap
Sponsoring Registrar IANA ID: 1068
Domain Status: serverTransferProhibited https://icann.org/epp#serverTransferProhibited
Domain Status: clientTransferProhibited https://icann.org/epp#clientTransferProhibited
Registrant ID: C115665988-CNIC
Registrant Name: WhoisGuard Protected
Registrant Organization: WhoisGuard, Inc.
Registrant Street: P.O. Box 0823-03411
Registrant City: Panama

Name Server: NS1.EASY-GEO-DNS.COM
Name Server: NS2.EASY-GEO-DNS.COM
Name Server: NS3.EASY-GEO-DNS.COM
Name Server: NS4.EASY-GEO-DNS.COM
Name Server: NS5.EASY-GEO-DNS.COM
>>> Ссылка для регистрации <<<

Наш вклад :

02.09.17 06:16 Account Transfer -100.00 Sent Payment: 100.00 USD to account U13279929 from U1825364. Batch: 163626477. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to Lento.tech User gsmonitor.
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Старый Сегодня, 10:15
#2
Мастер
 
Имя: Серега
Пол: Мужской
Адрес: Россия
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 30.01.2014
Сообщений: 2,606
Благодарностей: 771
КП: 0.458
Re: lento - lento.tech
Минималка на всех планах 1 доллар, можно озолотиться через месяц на 6 плане
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Старый Сегодня, 10:25
#3
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 20.11.2016
Сообщений: 189
Благодарностей: 5
КП: 0.000
Re: lento - lento.tech
Чуть раньше бросил пятёрочку поиграться

09.02.17 06:14 Receive Received Payment 0.25 USD from account U13279929 to account U12167799. Batch: 163626296. Memo: API Payment. Withdraw to m7a5 from Lento.tech.
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m7a5 на форуме  
Старый Сегодня, 10:49
#4
Профессионал
 
Имя: Вячеслав
Пол: Мужской
Адрес: Россия
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 07.09.2015
Сообщений: 852
Благодарностей: 204
КП: 0.000
Re: lento - lento.tech
Не он ли? http://mmgp.ru/showthread.php?t=497021
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gortok на форуме  
Старый Сегодня, 10:53
#5
Мастер
 
Имя: Юрий
Пол: Мужской
Адрес: Днепропетровск
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 13.04.2013
Сообщений: 3,243
Благодарностей: 3,380
КП: 0.280

награды Волшебный горшочек 
Re: lento - lento.tech
Как то убогинько выглядит, да еще с такой минималкой ..... понаблюдаю пока!!!
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Старый Сегодня, 11:01
#6
Интересующийся
 
Возраст: 30
Регистрация: 23.10.2015
Сообщений: 15
Поблагодарили: 1 раз
КП: 0.000
Re: lento - lento.tech
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hnrblog на форуме  
Старый Сегодня, 11:12
#7
Мастер
 
Имя: Серега
Пол: Мужской
Адрес: Россия
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 30.01.2014
Сообщений: 2,606
Благодарностей: 771
КП: 0.458
Re: lento - lento.tech
Цитата:
Сообщение от hnrblog Посмотреть сообщение
Copy paste program from the same admin of Stellerbanks.biz. Stay away from this scammer!
Можно было и по русски написать, но и так понятно
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cerega319 на форуме  
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