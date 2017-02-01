lento - lento.tech

Старт 09.02.2017
Я не владелец / не админ проекта.
Легенда (машинный перевод):
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Lento.tech продолжает развиваться как инновационный поставщик финансовое решение и теперь в состоянии предложить финансовые продукты с учетом потребностей своих клиентов.
Lento.tech начал свой путь в 2016 году с главной целью развития производительных предприятий мировой экономики путем предоставления финансирования аренды и впоследствии диверсифицированной в других смежных финансовых услуг.
Lento.tech является частным онлайн инвестиционная компания, которая была официально зарегистрирована в Соединенном Королевстве в 2016 году Lento.tech надеется на более активное участие в экономическом развитии мирового населения все представляя финансовые продукты под одной крышей для удовлетворения экономических потребностей заказчика.
Ваш бизнес нуждается в деньгах, чтобы расти, и выбор доступны для вас, прежде чем были ограничены, чтобы не сказать больше. Но все изменилось, сейчас рынок инвестор стремится вкладывать средства в малых и средних предприятий. Является ли это за счет привлечения капитала, привлечения финансирования для удовлетворения ваших потребностей в наличности или долевого финансирования за счет продажи части своего бизнеса инвесторам в обмен на финансирование вашего бизнеса, мы будем работать с вами для того чтобы рассмотреть и сообщить все включено картину ваш бизнес финансы. Это называется бенчмаркинг, и это помогает нам шаг к острому инвесторов для финансирования.
Планы :
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Plan I
5% Hourly For 24 Hours
$1 - $25000
Plan II
130% After 1 Day
$1 - $25000
Plan III
220% After 3 Days
$1 - $25000
Plan IV
460% After 7 Days
$1 - $25000
Plan V
1000% After 15 days
$1 - $25000
Plan VI
3100% After 30 days
$1 - $25000
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