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Работодатели все более приходят к выводу, что удаленная работа эффективнее

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Работодатели все более приходят к выводу, что удаленная работа эффективнее

Опубликован ежегодный рейтинг работодателей, предоставляющих возможность удаленного заработка. На верхушке рейтинга такие компании как Dell, Cactus Communications, Intuit, Cigna, Hilton, FlexProfessionals, IT Pros, ADP.

Согласно интервью с руководителями компаний, основными причинами работы с удаленными сотрудниками являются: разнообразие кадров, экономическая целесообразность, производительность, удержание особо ценных сотрудников.

С помощью предложений гибкого графика или удаленной работы привлекаются перспективные молодые сотрудники, для которых в почете мобильность. Вместе с тем, есть возможность удержать опытных работников, давая им больше времени проводить с семьей.

С помощью штата удаленных сотрудников компания освобождается от проблем связанных с обустройством офиса, соблюдением дресс-кода, арендой парковок и может сосредоточиться на прибыли и развитии.

За последние два года число вакансий для удаленных сотрудников увеличилось на 52%.

специально для mmgp.ru
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