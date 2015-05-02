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Глава "Почты Австралии" зарабатывает в 10 раз больше, чем премьер министр

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Глава "Почты Австралии" зарабатывает в 10 раз больше, чем премьер министр

В Австралии опубликованы данные о зарплатах топ-менеджеров госкомпании "Почта Австралии". Выясняется, что управляющий директор имеет доход больший, нежели премьер-министр страны.

За прошлый год Ахмед Факур заработал 5,5 миллионов австрийских долларов. Зарплата премьер-министра за год - 500 тысяч австралийских долларов. В документах указано, что больше чем премьер-министр зарабатывают еще 5 сотрудников компании.

"Почта Австралии" пытались скрыть данные о доходах сотрудников, мотивируя это негативными последствиями для бизнеса и прибыли.

Компания в 2015 году потерпела убытков на $500 млн. из-за низкого спроса на услуги традиционной доставки. Вследствии чего, было сокращено 1900 рабочих мест. Общий долг компании составляет $1,5 млрд.

Премьер-министр, Малькольм Тернбулл заявил, что потребует пересмотра оплаты труда государственных чиновников "Почты Австралии".

специально для mmgp.ru
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