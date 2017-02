myhyipsnet Профессионал

Пол: Мужской Инвестирую в: HYIP Регистрация: 31.12.2015 Сообщений: 3,216 Благодарностей: 362 КП: 0.000

ecoPay - eco-pay.biz Старт 08/02/2017



языки: RU



Новый проект: ecoPay

Я не админ!





Описание программы

Цитата:

eco-pay это платформа, которая занимается инвестированием в наиболее интересные и перспективные криптовалютные направления. В частности это продвижение наиболее инновационных криптовалют, ввод их в эксплуатацию и поддержка на биржах и форумах. Так же имеются майнинг мощности для хорошей поддержки новой монеты.



Работая с нами, вы будете стоять у истоков развития популярных направлений криптовалют, которые в последствии займут достойное место в данной сфере.



Наши сотрудники уже имеют опыт и превосходно воплощают в жизнь свои задумки и идеи.





+ Планы:

Цитата: 1% - 2% daily for 15 days / 3% - 4% daily for 30 days / 5% - 6% daily for 45 days





Цитата: * Принимает: Perfect Money, Payeer, BitCoin, AdvCash, QIWI

* Минимальный депозит: 5$ / 9600$

* Реф. программа: 8%-2%

* DDoS защита: Genius Guard

* Скрипт: GoldCoders - Licensed

* SSL: COMODO CA Limited

* Выплаты: Instant Цитата: Check GoldCoders' HYIP Manager License

eco-pay.biz - Licensed + Whois

Цитата: Name Server: NS1.EASY-GEO-DNS.COM

Name Server: NS2.EASY-GEO-DNS.COM

Name Server: NS3.EASY-GEO-DNS.COM

Name Server: NS4.EASY-GEO-DNS.COM





IP Address: - 104.148.77.118 is hosted on a dedicated server

IP Location: - California - Los Angeles - Genius Guard



Registrar: NAMECHEAP, INC.

Domain: Created on 2017-01-23 - Expires on 2018-01-22 - Updated on 2017-01-23

+ Мой вклад:

Цитата: The amount of 200 USD has been withdrawn from your Perfect Money account. Accounts: U4227222->U13544176. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to eco-pay.biz User MYHYIPSNET.. Date: 01:31 09.02.17. Batch: 163609655.

>> Посмотреть и Зарегистрироваться <<



Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.

Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на вас.

Я не несу ответственности за ваши решения!

MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег На правах рекламы

- High Quality Monitor __________________ MYHYIPS.NET - High Quality Monitor