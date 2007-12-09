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Hansa, крупный рынок даркнета, платит до 10 BTC за обнаружение багов

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Имя: Владимир
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Инвестирую в: Фондовый рынок
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награды Волшебный горшочек 
Hansa, крупный рынок даркнета, платит до 10 BTC за обнаружение багов

Третий по популярности рынок даркнета, Hansa, анонсировал старт премиальной программы, предлагающей награду в размере до 10 биткойнов за каждую уязвимость, обнаруженную в их платформе.

Hansa Market обещает награду за обнаружение багов и других проблем с безопасностью в устройстве торговой площадки. Участвовать в программе может каждый, пользователи могут докладывать о багах анонимно, и получить оплату после устранения уязвимости.
Согласно классификации Hansa Market, есть три вида уязвимостей. Те, что могут “обрушить работу рыночной площадки”, они оцениваются в 10 BTC, “несущественные” недочеты, которые могут лишь на время приостановить работу платформы будут отмечены наградой в 1 BTC.

В дополнение к этому, за обнаружение сбоев в работе интерфейса или непредусмотренных результатов, которые не являются критичными для работы системы, но снижают качество пользовательского опыта, Hansa Market предлагает премию, в размере 0,05 BTC.

На момент публикации, двое пользователей сообщили на Reddit, что уже обнаружили системные баги в работе платформы.

Рыночная площадка Hansa стартовала в июле 2015 и сейчас является третьей по популярности торговой платформой даркнета: на ней представлено 32 895 товаров и услуг. С сентября по декабрь оборот площадки составил более 3 млн долларов.

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