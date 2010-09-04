Wiivv для 3D печатных стелек нового типа привлекла $4 млн инвестиций

Канадская компания Wiivv Wearables из Ванкувера провинция Британская Колумбия является разработчиком и производителем 3D печатных стелек нового типа и для этих целей привлекла $4 млн. инвестиций в серии А.
Инвестиционный раунд возглавили частные инвесторы из Сиэтла с участием уже существующих инвесторов Eclipse, VC, венчурных компаний Evonik Capital, Real и Asimov.
Компания также приобретает eSoles, который известный своими модульными настраиваемыми ортопедическими стельками.
Эти достижения будут способствовать планам Wiivv для запуска нового продукта стельки для обуви в течении ближайших месяцев. Благодаря приобретению eSoles, компания теперь будет владеть базой данных более чем 50 тыс. 3D отсканированных стоп, что позволит повышению точности в разработке своих будущих продуктов для обуви. Кроме того, потребители будут иметь возможность дальнейшего уточнения заказных форм 3D печатных стелек Wiivv, которые производятся с использованием технологии компьютерного виденья на смартфоне. В сочетании с производственной системой компании, данные сканирования стопы позволят подгонять продукты более точно соответственно ноге потребителей.
Wiivv 3D печатные стельки создаются с помощью смартфона и предназначены для уменьшения боли в ногах, фасциита, тендинита, дискомфорта и усталости мышц. Бесплатное приложение Wiivv для смартфона захватывает уникальные контуры ног с отображением более 200 точек на дуге и пятке каждой стопы. Эти данные используются для биомеханического расширения и персонализации уникальной пары стелек, которые изготавливаются по требованию потребителя. Wiivv полнометражные стельки для активных, повседневных занятий и рекомендуется для использования в кроссовках, в сапогах и для повседневной обуви.
Высококачественные материалы из нейлоновой оболочки имеют жесткость и гибкость, которые ориентированы на необходимую область стопы в одном печатном компоненте. Амортизирующая пятка улучшает комфорт и обеспечивает облегчение от различных проблем, в то время как глубокая пятка способствует здоровому выравниванию и оптимизирует стабильность.
Исследование продукта и биомеханики привело к ультрасовременным конструкциям. Именно это исследование помогло развить специальную амортизирующую площадку для пятки, которая помогает стабилизировать ногу, смягчить удар ногой и полностью настроить поддержку дуги стопы. Также для улучшения выравнивания и повышения шага стопы.
Шамиль Харгован является соучредителем и генеральным директор компании Wiivv, которая имеет производство и R&D-центр в Сан-Диего, штат Калифорния.
Перевод специально для mmgp.ru