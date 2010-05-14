Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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milkman-ltd.com - Milkman Limited - Рефбек 100%

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Старый Сегодня, 03:47
#1
TRAPPER-INVEST.COM
Премиум
 
Аватар Trapper77
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 26.07.2013
Сообщений: 3,273
Благодарностей: 5,626
КП: 0.037
milkman-ltd.com - Milkman Limited - Рефбек 100%
Всем привет! Предлагаю рефбек в инвестиционный проект Milkman Limited в размере 100% что составвляет 12% от суммы на первый и все последующие депозиты .

Тема развитие проекта на форуме ММГП :

http://mmgp.ru/showthread.php?t=497808

Консультации по регистации в проекте в личке, электронной почте - trapper77refback@gmail.com или в скайпе: stas.korobko (Внимательно смотрим Логин скайпа, есть мошенник косящий под меня) или месенджере Telegram - самый оптимальный на сегодня вариант, мой логин - @Trapper77
Условия предоставления:

Ссылка для регистрации в подписи или запросить в личке, скайпе или почте для тех кто не любит чистить куки.

Ваш пригласитель: Trapper77

После регистрации - отписываемся мне (называете ваш логин) в личке, почте или скайпе - я проверяю действительно ли вы зарегились подо мной.
- Если вы зарегистрированы подо мной - я говорю "ОК" и вы делаете вклад после чего:
Оставляете заявку в этой теме или в личке, почте, скайпе, Ваш аккаунт - сумма сделанного депозита.
Cообщаете мне Ваш номер счета Перфект Мани или Advcash. В течении 24 часов с момента создания Вашего депозита в проекте, я делаю рефбек. Комиссии проекта и платежной системы на получателе.
После получения рефбека отписываемся в этой теме. В случае если инвестор получивший рефбек не отписался в теме без уважительной причины – при следующем вкладе оставляю за собой право не предоставить рефбек.
Внимание!!! Данная тема носит информационнный характер и не призывает ни к каким действиям, ответственноcть за свои инвестиции несете вы сами!

Всем удачных инвестиций и профита!
__________________
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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