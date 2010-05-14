Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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milkman-ltd.com - Milkman Limited

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 03:37
#1
TRAPPER-INVEST.COM
Премиум
 
Аватар Trapper77
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 26.07.2013
Сообщений: 3,273
Благодарностей: 5,626
КП: 0.037
milkman-ltd.com - Milkman Limited
Я не админ проекта - тема создана исключительно для ознакомления!!!
Старт проекта 05.02.2017
О КОМПАНИИ

Компания Milkman Limited предлагает вам долевое участие в высоко прибыльном бизнесе основанном на оптовой продаже молочных изделий.

Работая длительное время, мы создали безотказно работающую систему, которая позволяет получать стабильную прибыль всем акционерам компании. Milkman Limited - инвестирование в молочную продукцию теперь доступно каждому.

Наша миссия заключается в обеспечении максимальной прибыли для всех наших клиентов при сохранении минимально возможных рисков. Возможность инвестирования в молочную продукцию теперь доступна каждому. Присоединяйтесь и зарабатывайте делая этот мир лучше!

Маркетинг проекта для инвесторов:



Валюта вклада:Долары США
Платежные системы:
Perfectmoney,Advcach, Payeer, OKPAY,Bitcoin,

Партнерская программа:

3-х уровневая от депозита партнера:
1)12%
2)4%
3)2%

А также 3-уровневая от ежедневных начислений:

1)12%
2)4%
3)2%

При получени статуса Партнера компании:
1)15%
2)5%
3)2%

Документы Великобритания:



Мой депозит в проект:






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Последний раз редактировалось Trapper77; Сегодня в 03:52.
Trapper77 на форуме  
Старый Сегодня, 03:44
#2
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 30.11.2016
Сообщений: 78
Благодарностей: 26
КП: 0.000
Re: milkman-ltd.com - Milkman Limited
ссылку поправьте, а то не все увидят это чудо!)
__________________
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goldinvested вне форума  
Старый Сегодня, 03:50
#3
Специалист
 
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 20.03.2016
Сообщений: 2,437
Благодарностей: 994
КП: 0.158
Re: milkman-ltd.com - Milkman Limited
Тема дубль, сносите
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fora4ka вне форума  
Старый Сегодня, 04:01
#4
Мастер
 
Имя: Роман
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 18.04.2014
Сообщений: 1,828
Благодарностей: 4,237
КП: 0.295
Re: milkman-ltd.com - Milkman Limited
Диз няшный, мне одному Раззлетон мерещится? В целом, нормальненький проектик, тут все зависит от опыта админа, конечно. Понаблюдаю.

Цитата:
Сообщение от fora4ka Посмотреть сообщение
Тема дубль, сносите
А зачем надо было в млмках создавать? Теме в этом разделе место - легенда есть, доки тоже.
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Последний раз редактировалось Ramzy; Сегодня в 04:03.
Ramzy на форуме  
Старый Сегодня, 04:09
#5
Специалист
 
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 20.03.2016
Сообщений: 2,437
Благодарностей: 994
КП: 0.158
Re: milkman-ltd.com - Milkman Limited
Цитата:
Сообщение от Ramzy Посмотреть сообщение
А зачем надо было в млмках создавать?
Это уже вопрос к тому тс, который тему создал
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fora4ka вне форума  
Старый Сегодня, 04:16
#6
Мастер
 
Регистрация: 29.12.2014
Сообщений: 10,163
Благодарностей: 5,558
КП: 0.386
Re: milkman-ltd.com - Milkman Limited
Цитата:
Сообщение от fora4ka Посмотреть сообщение
Это уже вопрос к тому тс, который тему создал
А почему не к той?
Кто тут дубль и так разберутся без нас! Пока понаблюдаю в этой теме
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Старый Сегодня, 04:17
#7
TRAPPER-INVEST.COM
Премиум
 
Аватар Trapper77
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 26.07.2013
Сообщений: 3,273
Благодарностей: 5,626
КП: 0.037
Автор темы Re: milkman-ltd.com - Milkman Limited
Забыл указать, что вклад сделал на план Cream - на 15 дней с включенным депом.
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Старый Сегодня, 04:30
#8
Специалист
 
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 20.03.2016
Сообщений: 2,437
Благодарностей: 994
КП: 0.158
Re: milkman-ltd.com - Milkman Limited
Цитата:
Сообщение от Musya Rich Посмотреть сообщение
А почему не к той?
Ну или к той
__________________
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fora4ka вне форума  
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