milkman-ltd.com - Milkman Limited

Я не админ проекта - тема создана исключительно для ознакомления!!!
Старт проекта 05.02.2017
О КОМПАНИИ
Компания Milkman Limited
предлагает вам долевое участие в высоко прибыльном бизнесе основанном на оптовой продаже молочных изделий.
Работая длительное время, мы создали безотказно работающую систему, которая позволяет получать стабильную прибыль всем акционерам компании. Milkman Limited - инвестирование в молочную продукцию теперь доступно каждому.
Наша миссия заключается в обеспечении максимальной прибыли для всех наших клиентов при сохранении минимально возможных рисков. Возможность инвестирования в молочную продукцию теперь доступна каждому. Присоединяйтесь и зарабатывайте делая этот мир лучше!
Маркетинг проекта для инвесторов:
Валюта вклада
:Долары США
Платежные системы:
Perfectmoney,Advcach, Payeer, OKPAY,Bitcoin,
Партнерская программа:
3-х уровневая от депозита партнера:
1)12%
2)4%
3)2%
А также 3-уровневая от ежедневных начислений:
1)12%
2)4%
3)2%
При получени статуса Партнера компании:
1)15%
2)5%
3)2%
Документы Великобритания:
Мой депозит в проект:
Здесь можно получить 100% рефбек