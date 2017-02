elmartyan Любитель

Milkman-ltd.com - MILKMAN-LTD Я не админ проекта. Тема создана с целью ознакомления и не является призывом к действиям.



MILKMAN-LTD



Старт 5 февраля





О компании



Цитата: Компания Milkman Limited предлагает вам долевое участие в высоко прибыльном бизнесе основанном на оптовой продаже молочных изделий.Как это работает и как можно заработать такую прибыль?Ни для кого не секрет, что молоко и кисломолочные изделия играют значимую роль в жизни человека, так как обеспечивают непосредственное воздействие определенных органических веществ на организм и дают возможность улучшить качество жизни своими полезными свойствами. Именно поэтому инвестиции в молочную индустрию всегда актуальны и прибыльны, ведь люди в любой Стране приобретают молоко и кисломолочные изделия. Из-за большой конкуренции, молочный сектор очень недружелюбен для многих частных инвесторов, но если же брать в пример инвестирование в оптовую продажу молока, сметаны, сыра и других молочных изделий, то эта сфера является весьма многообещающей. Тарифы







Beginner - 2,3% ежедневно в течение 10 дней

Минимум: 10$, Максимум: 1000$. Вклад возвращается. Календарные дни

Stability - 2,5% ежедневно в течение 20 дней

Минимум: 1001$, Максимум: 10 000$. Вклад возвращается. Календарные дни

Pro - 3,3% ежедневно в течение 40 дней

Минимум: 10 001$, Максимум: 100 000$. Вклад возвращается. Календарные дни

Cream - 180% через 15 дней

Минимум: 100$, Максимум: 1000$. Вклад включен. Календарные дни



Партнерская программа

Реферал 1-го уровня -12% + 12% от начисления

Реферал 2-го уровня 4% + 4% от начисления

Реферал 3-го уровня 2% + 2% от начисления



Партнерская программа для представителей

Реферал 1-го уровня -15% + 15% от начисления

Реферал 2-го уровня 5% + 5% от начисления

Реферал 3-го уровня 2% + 2% от начисления



Коммуникации

Группа ВК, Телеграмм чат, Скайп чат.



Платежные системы

PerfectMoney, Payeer, Bitcoin, Advcash, OkPay.



ПЕРЕЙТИ НА РЕГИСТРАЦИЮ





Мой вклад

12:38 08.02.17 Transfer 163383047 U11605014

