Milkman-ltd.com - MILKMAN-LTD

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MILKMAN-LTD
Старт 5 февраля
О компании
Тарифы
Beginner - 2,3%
Цитата:
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Компания Milkman Limited предлагает вам долевое участие в высоко прибыльном бизнесе основанном на оптовой продаже молочных изделий.Как это работает и как можно заработать такую прибыль?Ни для кого не секрет, что молоко и кисломолочные изделия играют значимую роль в жизни человека, так как обеспечивают непосредственное воздействие определенных органических веществ на организм и дают возможность улучшить качество жизни своими полезными свойствами. Именно поэтому инвестиции в молочную индустрию всегда актуальны и прибыльны, ведь люди в любой Стране приобретают молоко и кисломолочные изделия. Из-за большой конкуренции, молочный сектор очень недружелюбен для многих частных инвесторов, но если же брать в пример инвестирование в оптовую продажу молока, сметаны, сыра и других молочных изделий, то эта сфера является весьма многообещающей.
ежедневно в течение 10 дней
Минимум: 10$, Максимум: 1000$. Вклад возвращается. Календарные дни
Stability - 2,5%
ежедневно в течение 20 дней
Минимум: 1001$, Максимум: 10 000$. Вклад возвращается. Календарные дни
Pro - 3,3%
ежедневно в течение 40 дней
Минимум: 10 001$, Максимум: 100 000$. Вклад возвращается. Календарные дни
Cream - 180%
через 15 дней
Минимум: 100$, Максимум: 1000$. Вклад включен. Календарные дни
Партнерская программа
Реферал 1-го уровня -12% + 12% от начисления
Реферал 2-го уровня 4% + 4% от начисления
Реферал 3-го уровня 2% + 2% от начисления
Партнерская программа для представителей
Реферал 1-го уровня -15% + 15% от начисления
Реферал 2-го уровня 5% + 5% от начисления
Реферал 3-го уровня 2% + 2% от начисления
Коммуникации
Группа ВК, Телеграмм чат, Скайп чат.
Платежные системы
PerfectMoney, Payeer, Bitcoin, Advcash, OkPay.
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Мой вклад
12:38 08.02.17 Transfer 163383047 U11605014
(milkman-ltd) -50.00 0.01 Sent Payment 50.00 USD to account U11605014. Payment ID: 600763