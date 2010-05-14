Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Milkman-ltd.com - MILKMAN-LTD

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Обсуждение таких проектов, как кассы взаимопомощи, удвоители, матрицы, пирамиды, псевдоигры и других подобных, для заработка в которых необходимо привлекать новых участников и которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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Старый Сегодня, 03:06
#1
Любитель
 
Пол: Женский
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 14.10.2015
Сообщений: 121
Благодарностей: 33
КП: 0.000
Milkman-ltd.com - MILKMAN-LTD
Я не админ проекта. Тема создана с целью ознакомления и не является призывом к действиям.

MILKMAN-LTD

Старт 5 февраля


О компании

Цитата:
Компания Milkman Limited предлагает вам долевое участие в высоко прибыльном бизнесе основанном на оптовой продаже молочных изделий.Как это работает и как можно заработать такую прибыль?Ни для кого не секрет, что молоко и кисломолочные изделия играют значимую роль в жизни человека, так как обеспечивают непосредственное воздействие определенных органических веществ на организм и дают возможность улучшить качество жизни своими полезными свойствами. Именно поэтому инвестиции в молочную индустрию всегда актуальны и прибыльны, ведь люди в любой Стране приобретают молоко и кисломолочные изделия. Из-за большой конкуренции, молочный сектор очень недружелюбен для многих частных инвесторов, но если же брать в пример инвестирование в оптовую продажу молока, сметаны, сыра и других молочных изделий, то эта сфера является весьма многообещающей.
Тарифы



Beginner - 2,3% ежедневно в течение 10 дней
Минимум: 10$, Максимум: 1000$. Вклад возвращается. Календарные дни
Stability - 2,5% ежедневно в течение 20 дней
Минимум: 1001$, Максимум: 10 000$. Вклад возвращается. Календарные дни
Pro - 3,3% ежедневно в течение 40 дней
Минимум: 10 001$, Максимум: 100 000$. Вклад возвращается. Календарные дни
Cream - 180% через 15 дней
Минимум: 100$, Максимум: 1000$. Вклад включен. Календарные дни

Партнерская программа
Реферал 1-го уровня -12% + 12% от начисления
Реферал 2-го уровня 4% + 4% от начисления
Реферал 3-го уровня 2% + 2% от начисления

Партнерская программа для представителей
Реферал 1-го уровня -15% + 15% от начисления
Реферал 2-го уровня 5% + 5% от начисления
Реферал 3-го уровня 2% + 2% от начисления

Коммуникации
Группа ВК, Телеграмм чат, Скайп чат.

Платежные системы
PerfectMoney, Payeer, Bitcoin, Advcash, OkPay.

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Мой вклад
12:38 08.02.17 Transfer 163383047 U11605014
(milkman-ltd) -50.00 0.01 Sent Payment 50.00 USD to account U11605014. Payment ID: 600763
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elmartyan на форуме  
Старый Сегодня, 03:28
#2
Мастер
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 31.01.2014
Сообщений: 3,734
Благодарностей: 854
КП: 0.678
Re: Milkman-ltd.com - MILKMAN-LTD
Кошелек украинский Рейтинг Trust Score 49 point(s)
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asmith на форуме  
Старый Сегодня, 03:36
#3
Любитель
 
Пол: Женский
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 14.10.2015
Сообщений: 121
Благодарностей: 33
КП: 0.000
Автор темы Re: Milkman-ltd.com - MILKMAN-LTD
Кошельки бывает сейчас перепродают. Но в скамах не замечен.
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elmartyan на форуме  
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