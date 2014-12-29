Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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hashreserve - hashreserve.biz

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 02:58
#1
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 24.02.2016
Сообщений: 1,409
Благодарностей: 709
КП: 0.000
hashreserve - hashreserve.biz
Я не админ и админа не знаю!




Genius BTC


Старт 09.02.2016

Язык: английский

Описание:

Цитата:
Мы рады приветствовать всех любителей криптовалют, онлайн-предпринимателей и профессиональных инвесторов на нашем сайте. Если вы хотели бы получить стабильный доход онлайн, хэш-заповедника Limited является компания, которая поможет вам добиться невероятных успехов за короткий промежуток времени. Это инвестиционная Платформа является результатом нашей интенсивной и плодотворной работы в течение последних нескольких лет, она готова предложить качественный, а главное, безопасное управление активами обслуживание на основе передовой бизнес, связанный с облачного майнинга Биткоинов, а также высокодоходной торговли на cruptocurrency бирж. Наша компания уже создала свою положительную репутацию в Великобритании, где хэш-заповедника общества прошел необходимую процедуру регистрации и получив permissionto ведут финансовую деятельность по всему миру.

Сегодня команда хэш-заповедник приглашает Вас стать частью успешного бизнеса, который приносит стабильный доход в размере 11% -15% на ежедневной основе, без каких-либо ограничений и скрытых платежей. Ваш доход зависит от размера ваших инвестиций и желание зарабатывать деньги!
Инвестиционные планы:


11% - в день на всю жизнь проекта- 0.001 - 300 btc

13% - в день на всю жизнь проекта - 5- 300 btc

15% - в день на всю жизнь проекта - 10 - 300 btc

Детали:

Минимальный депозит: 0,001
Партнерская программа: 5%-1%
Выплаты: Инстант
Скрипт: GoldCoders - Лицензия
Принимает: Bitcoin

Особенности:
SSL - Comodo
Ддос защита
Выделенный сервер
Зарегистрированная компания - 10372078 проверить тут
Названия серверов:
NS7.STRONGNS.NET
NS17.STRONGNS.NET
NS22.STRONGNS.NET



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Мой депозит: 0.2 BTC


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Последний раз редактировалось allhyipsme; Сегодня в 03:03.
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Старый Сегодня, 03:02
#2
Мастер
 
Регистрация: 29.12.2014
Сообщений: 10,159
Благодарностей: 5,558
КП: 0.386
Re: hashreserve - hashreserve.biz
Цитата:
Сообщение от allhyipsme Посмотреть сообщение
11% - 15% в день на всю жизнь проекта
Не Маловато - на всю жизнь Пока со стороны.
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Старый Сегодня, 03:12
#3
Специалист
 
Имя: Николай
Пол: Мужской
Адрес: СПб
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 25.04.2016
Сообщений: 848
Благодарностей: 430
КП: 0.000
Re: hashreserve - hashreserve.biz
Вот так случайно 10 битков закинешь на первый план, когда можно на третий, и будешь "всю жизнь" локти кусать
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Старый Сегодня, 03:17
#4
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 24.02.2016
Сообщений: 1,409
Благодарностей: 709
КП: 0.000
Автор темы Re: hashreserve - hashreserve.biz
Цитата:
Сообщение от Poovannan Посмотреть сообщение
Вот так случайно 10 битков закинешь на первый план, когда можно на третий, и будешь "всю жизнь" локти кусать
Наверняка были такие..))
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Старый Сегодня, 03:25
#5
Специалист
 
Имя: Виталий
Пол: Мужской
Адрес: Россия
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 31.07.2016
Сообщений: 875
Благодарностей: 175
КП: 0.000
Re: hashreserve - hashreserve.biz
...опять братья ***** атакуют)...мимо точно...уже два раза кинули в этом году...
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