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Рабочий способ заработка в день приносит от 3000-6000-руб
Привет, расскажу вам о самом хитовом заработке, заработок очень легкий, а деньги приносит такие что аж со стула падаешь,) Зарабатывать будем мы просто на картинках или скриншотах любые от игр до космоса, главное что бы картинки и скриншоты были мин размера 1500х1500 и выше, Сразу говорю вы будете получать 5% с каждого созданного вами принта пожизненно, чем больше принтов тем больше денег,)
1) Регаемся https:// goo.gl/eIBtOL убираем пробел не забудьте почту подтвердить.
2) Как зарегистрировались мы попадем в главное меню партнерки, заходим в раздел (Создать дизайн)
3) Ищем красивую и четкую картинку с разрешением 1500х1500 и выше, как нашли загружаем ее настраиваем красиво, как все сделали отправляем на модерацию если вы все правильно сделали, она выставляется в тысячи партнерских магазинах, вы будете получать 5% от стоимости принта в футболке, вам будет доступна вся статистика и прочая ересь.