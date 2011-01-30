Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Рабочий способ заработка в день приносит от 3000-6000-руб

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Обсуждение партнерских программ в Интернете. Начиная от теории и заканчивая практикой. Анализ, обзоры, а также рекомендации по выбору той или иной партнерской программы. Отзывы.
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Старый Сегодня, 00:55
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 19.04.2015
Сообщений: 22
Благодарностей: 0
КП: 0.000
Рабочий способ заработка в день приносит от 3000-6000-руб
Привет, расскажу вам о самом хитовом заработке, заработок очень легкий, а деньги приносит такие что аж со стула падаешь,) Зарабатывать будем мы просто на картинках или скриншотах любые от игр до космоса, главное что бы картинки и скриншоты были мин размера 1500х1500 и выше, Сразу говорю вы будете получать 5% с каждого созданного вами принта пожизненно, чем больше принтов тем больше денег,)

1) Регаемся https:// goo.gl/eIBtOL убираем пробел не забудьте почту подтвердить.

2) Как зарегистрировались мы попадем в главное меню партнерки, заходим в раздел (Создать дизайн)

3) Ищем красивую и четкую картинку с разрешением 1500х1500 и выше, как нашли загружаем ее настраиваем красиво, как все сделали отправляем на модерацию если вы все правильно сделали, она выставляется в тысячи партнерских магазинах, вы будете получать 5% от стоимости принта в футболке, вам будет доступна вся статистика и прочая ересь.
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morandi89 на форуме  
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