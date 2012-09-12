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Украинский стартап для перевода голоса в текст вышел на Kickstarter (видео)

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Украинский стартап для перевода голоса в текст вышел на Kickstarter (видео)
Украинский стартап для перевода голоса в текст вышел на Kickstarter (видео)


Весной прошлого года украинская команда представила первый отечественный технологический стартап в сфере моды (как они сами позиционируют свой продукт). Это — модный кулон SenStone, который можно использовать для преобразования голосовых заметок в текст. Вчера вечером кулон запустился на Kickstarter, цель — собрать $50 000. На момент подготовки публикации удалось собрать более $30 000, а до завершения кампании осталось еще 37 дней.

По словам Назара Федорчука, автора идеи SenStone, кулон будет производиться скорее всего в Азии. «Мы ведем переговоры с заводами в этой части мира, в основном по экономическим причинам. Основная разработка продукта проводится в Украине», — рассказал он.

На сегодня стартап уже завершил работу над прототипом, разослал 12 образцов гаджетов на обзоры журналистам из США и Британии. «Устройство готово к производству, сбор средств проводим для изготовления первой партии», — рассказывает Назар.

Первые поставки запланированы уже на июль этого года. Розничная цена базовой комплектации устройства составит $145. Бекеры на Kickstarter традиционно получат скидки (те, кто поддержит проект суммой в $120 или больше).

SenStone диаметром 2,9 мм и весом 26 г делает заметки в один клик, на ходу переводит в текст и сортирует по паттернам и темам (например, дневник, блог туриста, записки с конференций и т.п.), которые создает пользователь. Он умеет распознавать 7 языков, держит заряд до 3 дней. Работает с движком Nuance.

Для записи лучше всего держать кулон в непосредственной близости от рта (около 20 см), поэтому лучше не носить его на руке. К устройству прилагается и приложение, которое позволит читать записи, прослушивать их, систематизировать по тегам и т.д.

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