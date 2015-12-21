Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Самые высокооплачиваемые должности на украинском рынке труда в феврале 2017 года

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Пол: Мужской
Адрес: Украина
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 04.01.2017
Сообщений: 963
Благодарностей: 72
КП: 0.068
Самые высокооплачиваемые должности на украинском рынке труда в феврале 2017 года

1. Руководитель в отдел продаж
6000$
ХарьковРекрутинг
Требования: английский язык в совершенстве, опыт работы на иностранных рынках (не менее пяти лет), построение и выполнение стратегии продаж, опыт управления командой, быть готовым к командировкам.

2. Директор департамента логистики
Зарплата: 5500$
ПерсоналСервис
Требования: готовность сменить страну проживания, опыт работы руководителем, экономическое или техническое образование, английский язык.

3. Директор экспортных продаж
Зарплата: 4600$
КиВи
Требования: участие в развитии корпорации, управление экспортом, выполнение плана по финансовым показателям.

4. Директор продаж FMCG
Зарплата: 3700$
ФудСтандарт
Требования: построить с нуля работу отдела продаж, расширение сбыта, аудит продаж и цен. Прибылью делимся - убыткам нет.

5. Руководитель проекта в агрономической сфере
Зарплата: 3700$
КадроваяБезопасность
Требования: знание сельскохозяйственной продукции, опыт работы и управления в животноводстве, английский язык.

специально для mmgp.ru
уникальность текста 98%
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