Самые высокооплачиваемые должности на украинском рынке труда в феврале 2017 года

1. Руководитель в отдел продаж
6000$
ХарьковРекрутинг
Требования: английский язык в совершенстве, опыт работы на иностранных рынках (не менее пяти лет), построение и выполнение стратегии продаж, опыт управления командой, быть готовым к командировкам.
2. Директор департамента логистики
Зарплата: 5500$
ПерсоналСервис
Требования: готовность сменить страну проживания, опыт работы руководителем, экономическое или техническое образование, английский язык.
3. Директор экспортных продаж
Зарплата: 4600$
КиВи
Требования: участие в развитии корпорации, управление экспортом, выполнение плана по финансовым показателям.
4. Директор продаж FMCG
Зарплата: 3700$
ФудСтандарт
Требования: построить с нуля работу отдела продаж, расширение сбыта, аудит продаж и цен. Прибылью делимся - убыткам нет.
5. Руководитель проекта в агрономической сфере
Зарплата: 3700$
КадроваяБезопасность
Требования: знание сельскохозяйственной продукции, опыт работы и управления в животноводстве, английский язык.
специально для mmgp.ru
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