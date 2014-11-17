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Factom привлек $750 000 для внедрения блокчейн-технологий

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Factom привлек $750 000 для внедрения блокчейн-технологий

Factom, расположенная в Остине, Техас, США, технологическая компания, предоставляющая платформы на основе блокчейна, привлекла 750 000 долларов инвестиций в Серии А. Medici Ventures, блокчейн-ориентированная дочерняя компания онлайн-ретейлера Overstock.com, получила 2,5% акций Factom. Также Стивен Хопкинс, главный операционный директор и главный юрисконсульт Medici Ventures, вошел в совет директоров Factom.

Возглавляемая генеральным директором Питером Кирби, Factom - это технологическая компания, которая стремится "сделать мировые системы честными", применяя блокчейн-решения в деятельности предприятий, правительств и некоммерческих организаций для того, чтобы устранить проблемы соответствия документации, задать стандарты прозрачности работы и обеспечить безопасность функционирования.

Основные продукты компании - это Factom Harmony и Factom Acolyte. Factom Harmony позволяет преобразовать ваше управление документацией в созданную на основе блокчейна платформу документооборота, которая исключает проблему потерянных документов, уменьшает время аудита и предотвращает дорогостоящие тяжбы. Factom Acolyte позволяет создать репутацию для выполнения умных контрактов.


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Перевод специально для MMGP.ru
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