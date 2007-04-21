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Bitcoin больше не синоним волатильности

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Bitcoin больше не синоним волатильности
С начала 2011 г. волатильность криптовалюты bitcoin к доллару США существенно снизилась, однако все равно превышает волатильность японской иены, британского фунта и евро в 3-4 раза.




Высокая волатильность в цифровом валютном пространстве уже давно является основной причиной, препятствующей признанию и широкому распространению bitcoin.

Как становится понятно из графиков, волатильность bitcoin имеет тенденцию к cнижению, даже когда волатильность других криптовалют остается высокой.

В целом система bitcoin опирается на такие ключевые факторы, как курс криптовалюты, количество кошельков в системе и объемы проводимых транзакций. И за последние годы волатильность bitcoin упала и составляет теперь 5%. Для сравнения, волатильность золота в среднем составляет около 1,2% и основных валют - от 0,5% до 1%.


Динамика волатильности bitcoin

Волатильность bitcoin – мера того, насколько цена валюты меняется с течением времени, – уже упоминается в привязке к падению цифровой валюты. Каждый день стоимость bitcoin либо растет, либо падает. Измерение волатильности важно проводить для измерения общего риска актива. Высокая волатильность является причиной, по которой опытные инвесторы и большая часть общественности предпочитает держаться подальше от bitcoin.

Инвесторы, как правило, стараются уйти от волатильных активов. На волатильность могут повлиять внешние факторы: налогово-бюджетная политика, геополитические кризисы и многое другое. Bолатильность bitcoin также может зависеть от объема транзакций. В 2014 г. исследователи из University of Victoria выявили взаимосвязь между волатильностью биткоин и запросами в поисковике Google.

"Изменения в трендах запросов в Google оказывают влияние на волатильность bitcoin. Рост запросов в Google подстегивает рост волатильности, рост волатильности оказывает положительное влияние на рост запросов в Google", — заявила исследовательская группа во главе с Дэррил С. Дэвис.

Однако в 2016 г. эта зависимость была нарушена: волатильность снижалась одновременно с ростом поисковых запросов о bitcoin.

После того как регуляторы в Китае приняли решение ввести дополнительные комиссии по операциям с криптовалютами, многие игроки стали делать ставку на снижении волатильности bitcoin в ближайшие годы. Как только на площадках заработали новые правила торгов криптовалютами, объем торгов bitcoin рухнул на 90%. Именно действиями китайских регуляторов многие эксперты объясняют сохранение высокой волатильности bitcoin в 2017 г. Однако это не мешает богатым китайцам хранить свои капиталы в bitcoin.

"Мы видим, что много "умных" денег войдет в это пространство и останется там. С учетом всех неопределенностей, окружающих нас в традиционных пространствах, необходима альтернатива. И хотя это пространство до сих пор чуждо большинству, это вовсе не остановит приток капитала, который мы и наблюдаем сейчас", — заявил Райан Рабаглиа, главный трейдер Octagon Strategy.

Число сделок с bitcoin невероятно выросло за последние годы, и этот рост продолжается. Кроме того, растет и курс, который сейчас находится на рекордно высоком уровне, преодолев порог в $1 тыс. и увеличившись в два раза за последний год. За последние восемь лет число bitcoin-кошельков выросло, объемы торгов побили максимумы. Тем не менее с течением времени волатильность курса криптовалюты упала.

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