Минэнерго Украины понадеялось на доставку миллиона тонн угля из США

7 февраля Игорь Насалик, министр угольной промышленности и энергетики, сообщил, что Украина хочет поставлять из США один миллион тонн антрацитового угля
и сейчас по этому поводу ведутся переговоры.
Чиновник также добавил, что результаты переговоров, которые ведутся между частными компаниями, будут объявлены примерно через неделю.
А 3 февраля Павел Мальгин, который исполняет обязанности министра топлива, энергетики и угольной промышленности самопровозглашенной "ЛНР", объявил, что их уголь будет экспортироваться за границу.
Также можно сказать, что в Украине есть перебои с поставкой некоторого вида угля, поскольку значительная часть шахт находится в неподконтрольной Украине зоне
. Происходит это из-за конфликта на востоке страны, который начался еще в апреле 2014 года. Поэтому большое количество угля государство вынуждено покупать за кордом, что является негативным для экономики страны.
В январе 1,25 миллионов тонн угля было ввезено из-за границы.
Об этом свидетельствуют данные фискальной службы Украины. Также было сообщено, что из России было импортировано на 115 миллионов долларов топлива, из Казахстана - на 15 миллионов долларов, а с США было куплено топлива на 25 миллионов долларов.
Специально для mmgp.ru