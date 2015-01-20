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В ДНР в убийстве Гиви обвинили украинские спецслужбы

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В ДНР в убийстве Гиви обвинили украинские спецслужбы


Убийство командира батальона «Сомали» ополчения самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Михаила Толстых, известного под позывным Гиви, было организовано украинскими спецслужбами. К преступлению может быть причастен советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк. Об этом в среду, 8 февраля, заявил замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин, передает Донецкое агентство новостей.

«По косвенным доказательствам можно смело утверждать, что данная трагедия организована украинскими спецслужбами. Не исключаем причастность к данному теракту советника министра внутренних дел Украины Шкиряка», —цитирует агентство слова Басурина.

Ранее в тот же день Шкиряк посоветовал лидерам ДНР и самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Александру Захарченко и Игорю Плотницкому сдаться представителям Киева, пока их не постигла судьба Толстых. На своей странице в социальной сети советник главы МВД опубликовал пост, в котором выразил удовлетворение гибелью комбата «Сомали».

Михаил Толстых был убит 8 февраля в своем кабинете на базе «Сомали» недалеко от Донецка. Источник в ДНР рассказал «Ленте.ру», что помещение было обстреляно из реактивного огнемета «Шмель». В Донецке назвали произошедшее терактом.

Толстых был одним из самых известных командиров ополчения Донбасса. Во главе «Сомали» он участвовал в боях за Славянск, Иловайск, аэропорт Донецка.


Цитата:
Гиви присоединился к вечеринке Моторолы и передал приглашение Захарченко.
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