Lonsdayl Любитель

Имя: Александр Пол: Мужской Адрес: Киев Инвестирую в: Другое Регистрация: 02.08.2012 Сообщений: 156 Благодарностей: 12 КП: 0.065

За последний год Amazon нанял более 110 000 работников и не планирует останавливаться



Amazon увеличил количество сотрудников до 341 тысячи, добавив больше 110 тысяч людей в течении одного года.



По состоянию на конец 2016 года, Amazon нанял более 110 000 сотрудников, а общий штат компании перевалил за число 341 000. Во многом, такое расширение произошло из-за гигантского увеличения сети в Сиэтле и расширению центров компании по всему миру.



Новые цифры, которые раскрыли Amazon в последнем отчете о доходах в четвертом квартале, по-прежнему показывают замечательную полосу роста. Компания показывает стабильный рост на протяжении многих лет, не включая сезонных и временных работников.



Всего 5 лет назад Amazon имели всего 32 000 сотрудников во всем мире. Рост сотрудников Amazon более чем на 110 000 человек в течении прошлого года почти догнал общее количество рабочих мест в Microsoft - 120 000 сотрудников по состоянию на 31 декабря.



Эти сравнения Microsoft и Amazon не сопоставимы учитывая различия бизнеса, но это дает понять, насколько сильная база работников Amazon. В штате Вашингтон компания Amazon наняла более 40 000 человек, из них более 25 000 находятся в Сиэтле - а в Microsoft эта цифра достигла 45 000.



Amazon не показывает никаких признаков замедления. Ранее компания заявила, что она планирует добавить еще 100 000 работников на полную ставку в течение следующих 18 месяцев.



На конференции финансовый директор Брайан Ольсавски сказал журналистам, что компания увеличила исполняемую мощность на 30 процентов за прошлый год, добавив 26 новых складов в 2016 году, около 23 из которых заработали во второй половине года.



"Как можно увидеть, численность персонала в кварталах Q3 и Q4 увеличивалась с ростом исполнительной мощность", сказал Брайан. "Имейте в виду, что мы также расширяем возможности Amazon по доставке, строя свои команды вокруг Echo, Alexa, AWS, Prime Video. Это наше главное преимущество. Но доминирующим факторов до сих пор является численность нашего персонала".



Анализ роста занятости в 2016 году от Amazon показал, что значительный рост произошел не только в штаб-квартире в Сиэтле, но и во многих западных и южных штатах. Таким образом, технический гигант равномерно распределяет свою сеть по стране.



Перевод специально для mmgp.ru Amazon увеличил количество сотрудников до 341 тысячи, добавив больше 110 тысяч людей в течении одного года.По состоянию на конец 2016 года, Amazon нанял более 110 000 сотрудников, а общий штат компании перевалил за число 341 000. Во многом, такое расширение произошло из-за гигантского увеличения сети в Сиэтле и расширению центров компании по всему миру.Новые цифры, которые раскрыли Amazon в последнем отчете о доходах в четвертом квартале, по-прежнему показывают замечательную полосу роста. Компания показывает стабильный рост на протяжении многих лет, не включая сезонных и временных работников.Всего 5 лет назад Amazon имели всего 32 000 сотрудников во всем мире. Рост сотрудников Amazon более чем на 110 000 человек в течении прошлого года почти догнал общее количество рабочих мест в Microsoft - 120 000 сотрудников по состоянию на 31 декабря.Эти сравнения Microsoft и Amazon не сопоставимы учитывая различия бизнеса, но это дает понять, насколько сильная база работников Amazon. В штате Вашингтон компания Amazon наняла более 40 000 человек, из них более 25 000 находятся в Сиэтле - а в Microsoft эта цифра достигла 45 000.Amazon не показывает никаких признаков замедления. Ранее компания заявила, что она планирует добавить еще 100 000 работников на полную ставку в течение следующих 18 месяцев.На конференции финансовый директор Брайан Ольсавски сказал журналистам, что компания увеличила исполняемую мощность на 30 процентов за прошлый год, добавив 26 новых складов в 2016 году, около 23 из которых заработали во второй половине года."Как можно увидеть, численность персонала в кварталах Q3 и Q4 увеличивалась с ростом исполнительной мощность", сказал Брайан. "Имейте в виду, что мы также расширяем возможности Amazon по доставке, строя свои команды вокруг Echo, Alexa, AWS, Prime Video. Это наше главное преимущество. Но доминирующим факторов до сих пор является численность нашего персонала".Анализ роста занятости в 2016 году от Amazon показал, что значительный рост произошел не только в штаб-квартире в Сиэтле, но и во многих западных и южных штатах. Таким образом, технический гигант равномерно распределяет свою сеть по стране.

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