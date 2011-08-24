FidComBank MasterCard

Уважаемые клиенты, рады сообщить Вам, что по территории РФ открылся новый клиентский сайт для заказа первой предоплаченной карты MasterCard "Штука" «FidComBank» Республика Молдова г. Кишинев, ул. Пушкинская д. 26
Отделение предоставляет банковские услуги для физических и юридических лиц
Также в связи с открытием сайта действует акционное предложение*:
Для физических лиц и юридических лиц
Карта "Штука" от FidComBank всего за 5000 рублей, вы экономите 1000 рублей, от обычной цены. Внимание мы не требуем от клиентов ежегодной оплаты за обслуживание, один платеж за карту MasterCard Prepaid.
Работает только фиксированная комиссия за снятие 0.05% от любой суммы.
Изготовление и доставка карты по РФ «Почтой России» в течение 7 рабочих дней, более того, есть возможность безвозмездно оформить карту заново, если она так и не была получена.
Акционное предложение действует в период с 05.02.2017 г. по 25.02.2017 г.
Ждем Вас в будние дни с 9.00 до 19.00, в субботу с 9.00 до 16.00, без обеда Республика Молдова г. Кишинев, ул. Пушкинская д. 26
Или же на нашем сайте :