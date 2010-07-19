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В Гонконге повышается спрос на квартиры площадью в 2 кв. метра

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Старый Вчера, 23:42
#1
Мастер
 
Имя: Алексей
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 05.09.2010
Сообщений: 2,721
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награды Волшебный горшочек 
В Гонконге повышается спрос на квартиры площадью в 2 кв. метра


По данным на начало 2017 года, обладатели такой жилплощади являются как минимум 200 тысяч человек. Данное явление объясняется тем, что в последние годы в Гонконге наблюдается стремительный рост на недвижимость. Так с 20112 года, средняя стоимость квартир повысилась более чем на 50%. В результате, недвижимость в этой китайской провинции стала одной из самых недоступных в мире.

Следуя данной тенденции, многие домовладельцы «расчленяют» свои квартиры на малюсенькие квадратные коробочки, чтобы сдать их как можно большему числу постояльцев и получить максимальную прибыль.

Многие китайцы, которые приехали в Гонконг на заработки проживают в таких «апартаментах» не один десяток лет. В среднем, за жильё в 2 кв. метра назначают цену в 230 долларов в месяц, что является самоё минимальной стоимостью. Так, снять обычную комнату в хостеле стоит от 50 долларов за день.

В связи с массовостью данного явления, Организация Объединенных Наций начала собственную проверку, по итогам которой признала, что подобные квартиры являются «оскорблением человеческого достоинства». Но, несмотря на это, спрос на такие «коробки» растёт каждым днём, как и количество людей, желающих их арендовать.

Чтобы как-то повлиять на сложившуюся ситуацию, правительство рассчитывает в течение следующих 10 лет построить более 460 тысяч квартир стандартного типа. По его мнению, проблему перенаселения нужно решать, как можно быстрее, пока она не приняла катастрофический характер. Ведь, у человека, который половину жизни проводит в замкнутом пространстве 2 на 2 метра, могут развиваться серьёзные нервные и психические расстройства. В итоге это может негативным образом сказаться на обстановке в регионе в целом.


Специально для mmgp.ru
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alex13r на форуме  
Старый Вчера, 23:46
#2
Специалист
 
Имя: Максим
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 22.05.2016
Сообщений: 788
Благодарностей: 116
КП: 0.201
Re: В Гонконге повышается спрос на квартиры площадью в 2 кв. метра
Да уж, жить в «каморке под лестницей» как то совсем не прикольно.
chibic вне форума  
Старый Вчера, 23:48
#3
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 19.07.2010
Сообщений: 2,276
Благодарностей: 764
КП: 0.314
Re: В Гонконге повышается спрос на квартиры площадью в 2 кв. метра
Цитата:
Сообщение от alex13r Посмотреть сообщение
Так с 20112 года, средняя стоимость квартир повысилась более чем на 50%. В результате, недвижимость в этой китайской провинции стала одной из самых недоступных в мире.
Люблю новости будущего

А если серьезно, то это очень грустная тенденция, которая в будущем при существующей динамике роста населения, может коснуться каждого. Будем как вампиры жить в ящиках-гробах.
__________________
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