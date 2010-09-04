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Ceres Nanosciences для новой технологии наночастиц привлекла $3 млн инвестиций

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Старый Вчера, 23:14
#1
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Ceres Nanosciences для новой технологии наночастиц привлекла $3 млн инвестиций



Американская биотехнологическая компания Ceres Nanosciences из Манассас штат Вирджиния для новой технологии наночастиц привлекла $3 млн. инвестиций в серии A.

В общем объеме привлечено $9 млн. инвестиций. Большая часть инвестиции была сделана венчурной компанией GreyBird, которая инвестирует за весь период $5.5 млн. Том Миллер, соучредитель венчурной компании GreyBird присоединится к совету директоров Ceres Nanosciences.




Росс Данлеп является основателем и генеральным директором компании Ceres Nanosciences, которая разработала и освоила новую технологию наночастиц Nanotrap®. Доктор философии, Эмануэль Петрикоин является одним из соавторов изобретения технологии Nanotrap® и соучредителем компании Ceres Nanosciences. Эта технология обеспечивает захват биомаркеров и биожидкости с подальшей возможностью обработки образца для широкого спектра диагностических применений и потребностей обработки проб.




Технология была изобретена в Университете Джорджа Мейсона и развивалась под финансирование Национального института здравоохранения (NIH) для обнаружения и применения биомаркеров. При поддержке NIH, агентства передовых исследовательских проектов (DARPA), фонда Билла и Мелинды Гейтс, а также при государственной поддержке штата Вирджиния, Ceres ориентирована на включение этой технологии в целый ряд инновационных диагностических продуктов.

Ее ведущим продуктом является тест Лайм Антиген, который обеспечивает чувствительное обнаружение болезни Лайма на всех этапах.




Ядро-оболочка приманки, содержащие частицы Nanotrap® могут выполнять три функции в одном шаге, в растворе, в сложных биологических жидкостях (например, кровь, моча, слюна, отбор проб окружающей среды) и в процессе обогащения целевого анализируемого вещества, просеивания размера молекул, полной защиты захваченных аналитов от деградации.




Это новая технология, которая может решать важнейшие аналитические проблемы для биожидкости сохранения проб и измерения аналита. На сегодня это самый мощный и новый инструмент обработки образцов для широкого спектра диагностических применений и потребностей обработки проб.




Перевод специально для mmgp.ru


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Последний раз редактировалось bizneser; Вчера в 23:20.
bizneser на форуме  
Старый Сегодня, 00:18
#2
Специалист
 
Имя: Ярослав
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Re: Ceres Nanosciences для новой технологии наночастиц привлекла $3 млн инвестиций
Как то много становится медицинских «новинок» последнее время, активно медицину развивать стали.
grebnev на форуме  
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