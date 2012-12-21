Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
Сегодня, 00:35
Вчера, 23:05
#
1
Специалист
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 25.06.2016
Сообщений: 2,362
Благодарностей: 510
MultiBit - multibit.bz
Я не админ! Старт проекта 08.02.2017
Легенда(google перевод):
Цитата:
Деньги не цель жизни, но способ достижения ваших целей в жизни. Счастлив тот, кто научился генерировать доход, достаточный, чтобы реализовать свои истинные намерения в самое короткое время.Это здорово, когда есть время не только зарабатывать деньги, но тратить его на благо себе, своих близких, и тех, кто не в состоянии обеспечить их финансовую свободу. Инвестиции самый надежный способ приумножить свои сбережения. Мы приглашаем вас присоединиться к сообществу успешных людей, для которых регулярный высокий доход нормальная вещь. Если вы присоединиться к Multibit, созданный профессионалами высокого класса в области инвестиций высокодоходные, деньги будут работать на вас, не требуя, чтобы работать на него.
Тарифные планы:
4% ежечасно в течение 30 часов ROI 120%
130% по истечении 30 часов ROI 130%
Мин.депозит:0.01BTC
Платежная система:Bitcoin
Pеферальная программа:15%
Тип выплат:автомат
Ознакомиться с проектом Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.
Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на вас.
Я не несу ответственности за ваши решения! Действует предложение по рефбеку своим рефералам 100% 15% от суммы депозита
Моя реферальная ссылка: https://www.multibit.bz/?ref=X2O9-QV7G-28FH-SPZ8
Моя тема по реф.возврату: http://mmgp.ru/showthread.php?t=4640...1#post11265017.
Мой вклад:0.1BTC Hash
d9f147c58f7b993cf4beaca4623e0cdcf6c82629429301a810 8aed53e3d60eff
Вчера, 23:16
#
2
Интересующийся
Пол: Женский
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 27.09.2014
Сообщений: 145
Благодарностей: 5
Re: MultiBit - multibit.bz
Domain: PDR Ltd. d/b/a PublicDomainRegistry.com, 2017-02-06 - 2018-02-06
Hosting: US Dedicated
SSL: PositiveSSL COMODO CA Limited, valid: 2017-02-08 - 2018-02-08
Script: not defined
Design: 2 - multibit.bz, capitalgoldtrust.com
добавлено через 1 минуту
зделан на скорую руку
Последний раз редактировалось svetik11; Вчера в
23:17.
Причина: Добавлено сообщение
Вчера, 23:25
#
3
Профессионал
Пол: Мужской
Регистрация: 16.11.2015
Сообщений: 5,439
Благодарностей: 3,215
Re: MultiBit - multibit.bz
Депозит
You just sent 0.1000 BTC
6df82cd95c426047ea1c71d4ad4b870df64a5b4d768b08888a 465158c91b566e
Вчера, 23:27
#
4
Специалист
Имя:
Владимир
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 20.03.2016
Сообщений: 2,431
Благодарностей: 990
Re: MultiBit - multibit.bz
Деп
0.0200 BTC
56facc4b041b7e5852e0b1c9bff1e41bd356083d9e59ea67ca 9c727f6d21f721
Вчера, 23:29
#
5
Мастер
Имя:
Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Дома
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 03.12.2013
Сообщений: 3,278
Благодарностей: 3,300
Re: MultiBit - multibit.bz
Вчера, 23:41
#
6
Мастер
Имя:
Linda
Пол: Женский
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 14.03.2013
Сообщений: 4,587
Благодарностей: 6,718
Re: MultiBit - multibit.bz
Депчик
0.05 BTC
202762ed38194c0f962ad332cfd481c78c86069af1f10106bd 6e4d577fcfb32f
Вчера, 23:46
#
7
Мастер
Имя:
Марсель
Пол: Мужской
Адрес: Москва
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 17.07.2014
Сообщений: 2,496
Благодарностей: 4,817
Re: MultiBit - multibit.bz
В целом то неплохо, понаблюдаю за проектом. Всем успехов в инвестирование.
Вчера, 23:54
#
8
www.fairmonitor.com
Имя:
Олексара
Пол: Женский
Адрес: На берегу моря
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 21.12.2012
Сообщений: 11,192
Благодарностей: 18,422
награды
Re: MultiBit - multibit.bz
Депчик
0.0100 BТС
8feccbc7ff2bf3bde64669f243c41703d2e0277031b1280e6b 3a48c69a6465ed
Сегодня, 00:02
#
9
Мастер
Регистрация: 29.12.2014
Сообщений: 10,146
Благодарностей: 5,556
Re: MultiBit - multibit.bz
Дернул чутка!
0969ba309a5f30de9de31e8c05a34aec58be3ba8653df00347 793f3f7eed307b
Сегодня, 00:09
#
10
Интересующийся
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 24.01.2017
Сообщений: 46
Поблагодарили: 1 раз
Re: MultiBit - multibit.bz
Депозит
0.095 BTC
2591f5a7f6a9cb57bdf0c3e036609882f6cab7abf5d1ed6ea8 36483e6fe40b53
Сегодня, 00:27
#
12
Мастер
Имя:
Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Дома
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 03.12.2013
Сообщений: 3,278
Благодарностей: 3,300
Re: MultiBit - multibit.bz
Сегодня, 00:30
#
13
Профессионал
Пол: Мужской
Регистрация: 16.11.2015
Сообщений: 5,439
Благодарностей: 3,215
Re: MultiBit - multibit.bz
Автоматом
You just received 0.0040 BTC
f67999b759043a027298c632526437d7741a057cc66cf7d6e0 6cbd0bcff8f0ee
Сегодня, 00:31
#
14
Профессионал
Имя:
Вячеслав
Пол: Мужской
Возраст: 36
Адрес: Москва
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 05.10.2015
Сообщений: 3,151
Благодарностей: 2,081
Депозит:
0.10 BTC
Hash:3ad1dbb7ed9373e4517dd9aa1750936c92a935c6f440a 6dd01dfc271d0905f5b
Сегодня, 00:33
#
15
Специалист
Имя:
Владимир
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 20.03.2016
Сообщений: 2,431
Благодарностей: 990
Re: MultiBit - multibit.bz
Первая пришла!
0.0008 BTC
ac87d58be06b9a776e3c4558f8ca29ba20e3e737ea05736f7c d9c3d69269b5c9
Сегодня, 00:35
#
16
Мастер
Регистрация: 29.12.2014
Сообщений: 10,146
Благодарностей: 5,556
Re: MultiBit - multibit.bz
Автоматом
You just received 0.0040 BTC
fb6e65d333f3282a9db334df6996550d7f54be96f73137183d 0de530bae851f3
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Сегодня, 00:35