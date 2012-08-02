Apple окончательно доминирует над Samsung по прибыли

Apple полностью доминирует над Samsung, и статистика показывает почему
Согласно исследовательским данным аналитика Майкла Валки, в последнем квартале Apple заняли 92 % от общего объема прибыли отрасли смартфонов.
Это означает, что iPhone от Apple окончательно занять верхнюю позицию на рынке смартфонов. На сегодняшний день, это самый популярный и выгодный телефон, который стоит очень дорого.
Вот так самая статистика, которая подтверждает такое громкое заявление. Samsung, основной конкурент Apple на рынке смартфонов, продал больше телефонов, чем яблочная компания. В прошлом квартале Samsung продали 90 миллионов телефонов, из которых 77,5 млн были смартфонами, а остальные 12,5 млн — телефоны старших поколений.
Apple продали примерно такое же количество телефонов. Общая оценка продаж - 78,3 млн. Но потребители заплатили значительно больше за телефоны Apple.
Средняя цена продажи телефона Samsung в прошлом квартале - $ 182. Средняя цена проданного iPhone - $ 695, что почти в четыре раза больше цены телефона Samsung.
Даже несмотря на то, что на долю Apple приходится лишь 17,6 % рынка телефонов, компания заработала большинство прибыли в своей отрасли.
Вот еще в чем дело:
С учетом проблем с Galaxy Note 7 и высоким спросом на модель iPhone 7 Plus считается, что компания расширит свою лидирующую долю на рынке премиум смартфонов в течение 2017 года.
Аналитическая компания считает, что эти тренды позволили в 2016 году увеличить количество проданных iPhone до 570 млн, установив рекорд прибыли в последнем квартале.
В тоже время ожидается, что с выходом юбилейного iPhone 8 возобновится цикл роста компании. В 2018 году Apple должна поставить новые рекорды и сделать рывок в продажах телефонов.
В будущем, средняя цена на телефоны Apple повысится на $ 154.
Перевод специально для mmgp.ru