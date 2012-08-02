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Apple окончательно доминирует над Samsung по прибыли

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Старый Вчера, 23:04
#1
Любитель
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Адрес: Киев
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 02.08.2012
Сообщений: 156
Благодарностей: 12
КП: 0.065
Apple окончательно доминирует над Samsung по прибыли

Apple полностью доминирует над Samsung, и статистика показывает почему

Согласно исследовательским данным аналитика Майкла Валки, в последнем квартале Apple заняли 92 % от общего объема прибыли отрасли смартфонов.

Это означает, что iPhone от Apple окончательно занять верхнюю позицию на рынке смартфонов. На сегодняшний день, это самый популярный и выгодный телефон, который стоит очень дорого.

Вот так самая статистика, которая подтверждает такое громкое заявление. Samsung, основной конкурент Apple на рынке смартфонов, продал больше телефонов, чем яблочная компания. В прошлом квартале Samsung продали 90 миллионов телефонов, из которых 77,5 млн были смартфонами, а остальные 12,5 млн — телефоны старших поколений.

Apple продали примерно такое же количество телефонов. Общая оценка продаж - 78,3 млн. Но потребители заплатили значительно больше за телефоны Apple.

Средняя цена продажи телефона Samsung в прошлом квартале - $ 182. Средняя цена проданного iPhone - $ 695, что почти в четыре раза больше цены телефона Samsung.

Даже несмотря на то, что на долю Apple приходится лишь 17,6 % рынка телефонов, компания заработала большинство прибыли в своей отрасли.

Вот еще в чем дело:

С учетом проблем с Galaxy Note 7 и высоким спросом на модель iPhone 7 Plus считается, что компания расширит свою лидирующую долю на рынке премиум смартфонов в течение 2017 года.

Аналитическая компания считает, что эти тренды позволили в 2016 году увеличить количество проданных iPhone до 570 млн, установив рекорд прибыли в последнем квартале.

В тоже время ожидается, что с выходом юбилейного iPhone 8 возобновится цикл роста компании. В 2018 году Apple должна поставить новые рекорды и сделать рывок в продажах телефонов.

В будущем, средняя цена на телефоны Apple повысится на $ 154.

Перевод специально для mmgp.ru
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Lonsdayl на форуме  
Старый Вчера, 23:08
#2
Специалист
 
Имя: Алексей
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 22.05.2016
Сообщений: 788
Благодарностей: 134
КП: 0.172
Re: Apple окончательно доминирует над Samsung по прибыли
а если продавать Айфоны в 2 раза дороже то можно и не увеличивать количество проданных телефонов , сойдет и такое же количество как и в этом году, зато денег будет в 2 раза больше.
Цитата:
Apple продали примерно такое же количество телефонов. Общая оценка продаж - 78,3 млн. Но потребители заплатили значительно больше за телефоны Apple
И все, дальше можно не сравнивать.
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simon4 вне форума  
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